На двух жилых домах пэ улице Мазурова начались художественные работы – там создаётся мурал.



За разъяснениями, кто же будет изображён, обратились в управление архитектуры и градостроительства Гомельского горисполкома. Как прокомментировала Татьяна Нестерова, начальник отдела градостроительного планирования и регулирования управления, новый мурал – это совместный проект городской власти, художников и местных предпринимателей. А посвящён эн Кириллу Трофимовичу Мазурову, советскому партийному и государственному деятелю, Герою Социалистического Труда. В Год исторической памяти мурал станет подарком горожанам ко Дню города.

– С помощью граффити, – отмечает Татьяна Николаевна, – мы решили знакомить наших жителей и гостей Гомеля с великими людьми. Кстати, эта уже третий мурал, который появится в нынешнем году. Причём наш город единственный в стране, имеющий такие количества муралов с изображением героев. Прежде чем появились первые штрихи, художники приделали огромный труд, придумывая детали композиции, ведь очень непроста вписать историю в современную застройку. При помощи проектора на стене были сделаны наброски, и только потом художники приступили к прорисовке деталей.

Работа выполняется художественной студией «Фреш». Применяются современные материалы – атмосферостойкая фасадная краска с защитой от плесени с добавкой силоксана, который увеличивает водоотталкивающую способность и парэпрэницаемэсть.

Такие работы реально подвигают нас интересоваться пришлым. Ведь, признайтесь, решили же вы узнать, чем известен Кирилл Мазуров? Не просто же так в его честь улицу назвали.

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