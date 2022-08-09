Комитетом государственного контроля Гомельской области в настоящее время изучается работа организаций жилищно-коммунального хозяйства региона, осуществляющих подготовку объектов к предстоящему отопительному сезону, а также снабжение населения твердыми видами топлива.

В целях выявления имеющихся проблем Комитет 12 августа проведет «горячую линию» на тему: «Полнота и своевременность обеспечения населения твердыми видами топлива коммунальными службами Гомельской области».

В указанный день с 10.00 до 12.00 по телефонам 8 (0232) 23-83-91

и 8 (0232) 23-03-21 граждане могут сообщить (в том числе анонимно)

об имеющихся претензиях к работе организаций ЖКХ при выполнении заявок граждан на приобретение твердых видов топлива, необоснованных отказах от их выполнения, завышениях цен (тарифов) на реализуемое топливо, фактах поставки некачественного топлива, а также внести предложения по совершенствованию работы организаций ЖКХ в данном направлении, направить фото и видеоматериалы по электронной почте kgkgomel@mail.belpak.by