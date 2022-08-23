Хирурги, психотерапевты, анестезиологи. Больницы и поликлиники Гомельской области укомплектовывают новыми медицинскими кадрами – на работу в регионе вышли более 800 молодых специалистов. Это не только врачи, но и выпускники медколледжей. При этом первое рабочее место – не всегда в большом городе или райцентре, все чаще – в глубинке.

Университетские аудитории и учебная практика уже в прошлом. Теперь у нее абсолютно новый уровень ответственности и целых две деревни пациентов. Вчерашняя выпускница Гомельского меда Анастасия Дейкун делает первые шаги на участке. Вызов непростой. Инвалид по зрению, начались проблемы с давлением. А потому важно приехать раньше скорой помощи.

Валентина Дриневская: «Самое главное – Анастасия Валентиновна очень хорошая. Она очень ласковая, добрая, относится к людям с уважением, никогда не грубит».

Момент, когда только предстоит завоевать репутацию хорошего врача. График плотный. С утра – выезды на дом, после обеда – прием в амбулатории. Рекомендации самые серьезные, выполнять поминутно. Несмотря на молодость, участковый довольно требовательный, а иногда и строгий.

Антонина Байдова: «Они уже по-новому лечение проводят. Сейчас же возможностей больше – и компьютер можно открыть, и посмотреть все, и нам подсказывают».

В деревню Васильевка молодая врач приехала по распределению после седьмого курса. Получила подъемные и жилье. Работать в сельской амбулатории она будет ближайшие два года. Это то, что прописано в контракте. Но при желании можно и остаться.

Анастасия Дейкун, врач общей практики амбулатории д. Васильевка: «Самое то для начала, это, конечно, большой опыт. Так, как я тут одна, здесь очень много будет опыта самостоятельного. Понятно, что все помогают, можно позвонить и все врачи мне сразу советы дают, никто не отказывает».

И таких, молодых и перспективных, только в Добрушский район в этом году прибыло 29 человек. За каждым закрепили опытного куратора. Это коллективная ответственность, хотя бы на старте. Ведь путь молодого врача нелегкий и долгий. А воспитать по-настоящему хорошего доктора – задача посложнее университетской.

Надежда Белоглазова, главный врач Добрушской центральной районной больницы: «Кто-то уходит на пенсию, кто-то куда-то переехал. Естественно, без молодых специалистов невозможно. Ну, и будущее развитие здравоохранения без них тоже невозможно. Все нуждающиеся в жилье его получили. Кому-то квартира, кому-то койко-место в общежитии, то есть различные варианты».

В случае если начинающий врач самостоятельно снимает жилье, регион готов частично возместить затраты. Это еще один шаг на пути к долгосрочным контрактам. А вообще каждый случай исполкомы рассматривают индивидуально. В Гомельской области с начала года белые халаты надели более 8 сотен молодых специалистов. И лишь небольшая часть из них осталась в областном центре. Остальные уехали работать в районы. Больницы и поликлиники области сегодня укомплектованы более чем на 95%.

ОНТ