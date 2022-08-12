Последствия возможной катастрофы на АЭС в Запорожской области даже трудно предсказать. Ответственность за трагедию будут нести западные союзники Киева. Об этом заявил российский постпред при ООН Василий Небензя во время заседания Совбеза организации, сообщает ТАСС.

По словам Небензи, авария на АЭС может произойти в любой момент. Если это случится, в зону радиоактивного заражения попадут ряд украинских областей, территория ДНР и ЛНР, приграничные районы сопредельных стран.

Дипломат отметил, что данный прогноз последствий аварии на АЭС приблизительный. Что произойдет в реальности, трудно представить. «Вся ответственность за это ляжет в таком случае на западных спонсоров Киева», — заявил Небензя.

Он добавил, что именно действия Киева толкают мир к ядерной катастрофе, которая обернется вторым Чернобылем. В связи с этим дипломат отметил, что российская сторона неоднократно призывала страны Запада оказать давление на украинские власти в вопросе безопасности Запорожской АЭС.

Небензя также заявил, что Россия надеется, что эксперты МАГАТЭ в скором времени все же посетят атомную станцию. Москва готова всячески содействовать визиту миссии организации.

Российский дипломат также ответил на обвинения Киева и его западных союзников о том, что якобы Россия обстреливает АЭС. Небензя обратил внимание, что в настоящее время атомная станция находится под контролем именно российской стороны. У ВС РФ нет никаких причин атаковать станцию.

БЕЛТА