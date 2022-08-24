Украинцы продолжают удивлять. Но совсем не в хорошем смысле. Мы уже наелись информации о том, как они запредельно по-хамски ведут себя за границей, и как выводят из себя цивилизованную Европу своими выходками. Соцсети кишат такими примерами. Там уже всем надоели. Прикидываясь несчастными беженцами, выжирают ресурсы приютивших их государств, требуют большего, поражают неблагодарностью.

И вот очередная выходка, правда, выпад был в нашу сторону. В Берлине проходит юношеский турнир по теннису. Собрались там ребята до 14 лет. Наша команда тоже участвует. Как это обычно бывает, по традиции вывесили рядом со спорткомплексом флаги всех стран, конечно же, и наш государственный в том числе.

Представителям украинской делегации это очень сильно не понравилось, и они стали требовать от судьи убрать белорусский флаг. Буквально наседали на рефери со своими претензиями, бомбили оргкомитет жалобами. Сначала он сопротивлялся, потом ушел с площадки, а его помощник сказал бунтарям, что не имеет права снимать флаг, но через три часа его все же убрали.

Первый вопрос: почему украинцам не сидится на месте? Какое вообще дело до нас? Почему не смотрят на проблемы в своей стране, не замечают вросший в мозги даже юных украинцев национализм? Ведут себя как фашисты.

Второй вопрос к организаторам турнира. Стране, где якобы царит демократия. Мало того, что у них не хватило понимания реализовать свою заявленную, но по факту несуществующую демократию, так еще и как просто бунтующим дикарям удалось продавить немцев. И вот еще что. Политика политикой, но при чем здесь дети, а тем более спорт, который всегда должен быть вне политики?

© Правда Гомель