Ограничение на посещение пограничной полосы в Гомельской области продлили до 1 декабря. Об этом БЕЛТА сообщили в Государственном пограничном комитете.

В Госпогранкомитете рассказали, что для обеспечения пограничной безопасности с 1 июня по 31 августа 2022 года действуют временные ограничения въезда (входа), временного пребывания граждан в пограничной полосе на территории Брагинского, Лоевского и Хойникского районов Гомельской области. Действие этих ограничений решено продлить с 1 сентября по 1 декабря текущего года.

В ведомстве подчеркнули, что ограничения не распространяются на собственников земельных участков, лиц, которые выполняют трудовые (служебные) обязанности, а также участвуют в мероприятиях по охране государственной границы на указанной территории. Также в этот период приостанавливается выдача пропусков в пограничную полосу на территории Брагинского, Лоевского и Хойникского районов Гомельской области.

Пределы пограничной полосы можно найти на публичной кадастровой карте Беларуси.

БелТА