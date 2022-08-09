Около 200 писателей приедут на XXIX День белорусской письменности в Добруш 3-4 сентября. Об этом на пресс-конференции сообщил почетный председатель Союза писателей Беларуси народный писатель Беларуси Николай Чергинец, передает корреспондент БЕЛТА.

«Этот праздник — своеобразный экзамен для писателей, где они могут представить свои работы. На этом Дне белорусской письменности писателей будет больше, чем обычно: приблизительно 200 человек. Хочу отметить усилия Гомельского областного отделения Союза писателей Беларуси, которое серьезно готовилось к этому празднику. Они смогли пригласить в гости 25 российских писателей, с которыми поддерживаются хорошие отношения», — отметил Николай Чергинец.

Накануне XXIX Дня белорусской письменности, 2 сентября, Гомельское областное отделение организации проведет в Турове ряд мероприятий с участием гостей. «Прежде всего это круглый стол о роли писателей и книги в укреплении общества. Также гомельское отделение объявило конкурс на лучшее стихотворение и песню о Добруше. Уже поступило более 50 стихотворений, есть и песни. Будет уделено особое внимание юбилею Янки Купалы и Якуба Коласа, Ивану Шамякину и другим писателям», — рассказал почетный председатель Союза писателей Беларуси.