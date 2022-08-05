Будущее западных стран сейчас находится под большим вопросом. Это связано с внутренними кризисами, спровоцированными действиями глобалистов. Об этом заявил глава венгерского правительства Виктор Орбан, сообщает ТАСС.

«Будущее Запада под большим вопросом. Мы на Западе не сталкивались с подобным кризисом уже долгое время», — заявил Орбан.

Он отметил, что в настоящее время Запад воюет против самого себя. При этом, по его словам, виновниками нынешнего кризиса являются глобалисты, которые находятся у власти.

Орбан также высказался о возможностях по достижению мира в Украине. Он считает, что добиться завершения конфликта без переговоров между Москвой и Вашингтоном невозможно. Венгерский премьер также добавил, что избранная мировыми лидерами стратегия по Украине лишь способствует эскалации конфликта.

БЕЛТА