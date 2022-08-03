Профсоюзный мониторинг соблюдения норм охраны труда в ходе уборочной кампании продолжается. В этот раз технический инспектор труда Гомельской областной организации Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма Алексей Федоренко вместе с председателем районного объединения организаций профсоюзов Татьяной Бурнышевой и председателем райкома профсоюза работников АПК Еленой Степаненко посетили ряд хозяйств района.

Традиционно под общественным контролем профсоюзов находятся сельхозпредприятия, занимающиеся выращиванием и производством зерновых и зернобобовых культур. Пристальное внимание технические инспекторы уделяют обеспечению работников средствами индивидуальной защиты и спецодеждой, вопросам организации доставки горячего питания и соблюдению питьевого режима, а также условиям, в которых работают люди, ведь безопасность – превыше всего.

Так, в ходе мониторинга были посещены филиал «Морозовичи-Агро» ОАО «Гомельский химический завод», ОАО «Экспериментальная база «Пенчин», КСУП «Кривск».

По результатам проверок технический инспектор выдаст нанимателям рекомендации с установленными сроками устранения выявленных нарушений.

Специалист по связям с общественностью Ольга ЧЕРНЯКОВА

Фото из личного архива Татьяны Бурнышевой