Первый урок в школах Беларуси в День знаний пройдет на единую тему «Историческая память — дорога в будущее». Об этом сообщила начальник управления общего среднего образования Министерства образования Ирина Каржова на пресс-конференции «О проверке и готовности образовательных учреждений Беларуси к новому учебному году», передает корреспондент БЕЛТА.

«Первый урок в школах пройдет на единую тему «Историческая память — дорога в будущее». Также 1 сентября во всех школах состоятся праздничные мероприятия, торжественные линейки, куда в качестве гостей приглашены руководители республиканских министерств и ведомств. Поэтому мы уверены, что праздник состоится и День знаний пройдет высокоорганизовано», — рассказала Ирина Каржова.

Она добавила, что особое внимание в этом учебном году, как и в предыдущем, уделяется воспитательному потенциалу урока. «Мы говорим, что каждый урок должен не только нести знания по своему предмету, но и воспитывать учащихся возможностями конкретного урока. Для этого Министерство образования дает соответствующие рекомендации по освещению тех или иных тем, например, в инструктивно-методических письмах есть рекомендации по освещению темы геноцида белорусского народа в рамках преподавания учебных предметов», — отметила начальник управления.

Ирина Каржова напомнила, что в 2021/22 учебном году завершился переход на обновленные учебные программы, который осуществлялся поэтапно с 2015 года. «Поэтому в 2022/23 учебном году никаких коренных изменений в программах не произойдет. Учебные программы изменялись с учетом предложений, которые поступали от педагогов-практиков. Кроме того, они претерпели изменения в связи с принятием новой редакции Конституции Беларуси, а также с учетом изменений в типовом учебном плане. Учебные программы, как и вся нормативная правовая база, размещены на сайте Министерства образования», — подчеркнула она.

Под новые учебные программы обновлены и учебники. «В этом году идет переиздание учебных пособий в соответствии со сроками их использования. При подготовке учебников к переизданию учтены результаты опытной проверки и степень удовлетворенности учителей, учащихся и их законных представителей качеством учебных пособий. Работа над качеством учебников не останавливается, она будет продолжаться и далее в рамках подготовки их к переизданию», — заключила руководитель.

В помощь учителям Министерство образования разработало традиционные инструктивно-методические письма, в которых даны рекомендации по организации образовательного процесса с учетом особенностей 2022/23 учебного года. Эти письма по всем предметам размещены на портале образовательного ведомства в разделе «Управление общего среднего образования. 2022/23 учебный год».

БелТА