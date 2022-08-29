С 22 июля по 12 августа 2022 года Аналитическим центром ЕсооM проведено социологическое исследование «Социальное мышление под санкционным режимом». Участие в нем приняли 1560 респондентов из всех регионов Беларуси. Данные социологического исследования корреспонденту БЕЛТА привел руководитель центра Сергей Мусиенко. Он рассказал, что респондентам предлагалось ответить на вопросы: в какой степени вы доверяете Президенту, правительству, армии, правоохранительным органам и церкви?

На вопрос «В какой степени вы доверяете Президенту?» 76,3% белорусов ответили «В целом доверяю», 13,6% — «В целом не доверяю», затруднились ответить 10,1%.

«Сейчас в режиме беспрецедентных внешних санкций Президенту в целом доверяют 76,3%, в целом не доверяют — 13,6%. Много это или мало? В декабре 2021 года, когда мы проводили масштабное исследование перед референдумом «Беларусь. Мнение о будущем», было опрошено более 10 тыс. человек. Тогда высказывались в целом о доверии Президенту 72,3% и недоверие высказывало 14,3% респондентов. Как видите, мы наблюдаем позитивную динамику роста доверия населения Президенту страны. Прибавка в 4% за полгода, да и за какие полгода! Преодоление последствий 2020 года в обществе, антиковидная политика, идущая в разрез с мировым мейнстримом, но был показан реальный результат нашей системой здравоохранения. Полгода ведения специальной военной операции в Украине, в которую мы не ввязались, хотя нам постоянно это предрекают. По сути, введены санкции против нас за активный нейтралитет», — отметил Сергей Мусиенко.

Все это выверенная и взвешенная политика Президента Беларуси на внешние вызовы, которая многим может не нравиться по разным причинам, констатировал руководитель Аналитического центра EcooM. «Его реальные миротворческие инициативы начали менять повестку и мешать сторонним игрокам, — сказал он. — Как мы видим, пакеты санкций, с упоением принимающиеся против Беларуси и нашего народа, закономерно приводят к росту доверия к главе государства. Для людей, не испорченных Болонской системой и могущих думать самостоятельно, очевидно, что результат его политики есть. Мы видим результат на улицах наших городов, не только в столице, в зернохранилищах по всей стране, и на полках магазинов, и в жировках за тепло, газ и электроэнергию. Отсюда и ответы белорусов на вопрос об удовлетворенности жизнью в целом в 78,7%, и еще более высокая оценка качества своего личного материального положения».

На фоне повсеместных обвалов рейтингов и потока только начавшихся отставок политиков в ЕС и США мы видим другое отношение к нашему лидеру народа Беларуси, продолжил Сергей Мусиенко. «На Западе не только не понимают еще связь между конкретным событием и причиной. В частности, это ужесточение санкций, разнузданное информационное, политическое, экономическое, спортивное, туристическое и иное давление. Не только попытка зануления нашей культуры и исконных традиций — семьи и религии — стали следствием. Следствие является тут не прямым результатом причины, — подчеркнул он. — Десятилетия, навязывая миру модель, что Лукашенко — жуткий диктатор, Запад сам оказался провозвестником диктатур: продовольственной, информационной, энергетической, моральной и иных. Строители заборов и удушения прессы дошли до свободы мнений и слова. Александр Лукашенко, в свою очередь, снял препоны для въезжающих по ПЦР-тестам и уже больше четверти миллиона поляков, латышей и литовцев за лето посетили Беларусь. Их можно встретить отдыхающими на Браславских озерах, в наших торговых центрах по всей стране и на заправках. «Приезжайте и смотрите!» или «Иди и смотри» — это сказано было Президентом неоднократно, по разным поводам, а сейчас это наш один из народных ответов на строительство новых железных занавесов со стороны Запада».

«В Беларуси есть основы, условия и традиции, знания для реализации справедливой социосферной стратегии развития общества. Есть понимание необходимости наряду с продовольственной безопасностью в государстве (по многим показателям обеспеченности продуктами питания сейчас Беларусь лучшая в мире) взяться за обеспечение образовательной безопасности и научной, — пояснил руководитель Аналитического центра EcooM. — Сейчас началось противостояние систем, более серьезное, чем в годы холодной войны, и мы обязаны мобилизоваться, учесть ошибки и дать мощный ответ десятилетия паразитирующему на дешевых, искусственно-рыночных ценах за ресурсы Западу. Скорость реагирования на вызов — одна из основных характеристик любой системы, как и точность. Александр Лукашенко много лет лично демонстрирует позитивный пример и многие из нас считают: а как иначе?»

Доверие к власти вещь часто условная, субъективная и тонкая, уточнил Сергей Мусиенко. «Она зависит и от ЖКХ, и от сельской дороги, врача и участкового милиционера, любого чиновника. Поэтому потенциал роста доверия к Президенту и органам власти есть. Затруднилось ответить 10,1% опрошенных. И это требует дальнейшего изучения и конкретной работы, всех нас, — дополнил он. — Президент Беларуси показывает пример справедливости и смелости действий, эффективность в интересах своей страны. Рост уровня доверия, даже в жестком внешнем санкционном режиме, к Президенту, армии, правоохранительным органам и правительству тому серьезный залог. Уровень доверия к органам власти отражает надежду на будущее».

Респондентам также предлагалось ответить на вопрос «В какой степени вы доверяете правительству?» «В целом доверяю» — так ответили 69,9% белорусов, «В целом не доверяю» — 19,4%, затруднились ответить — 10,7%.

«Конечно, сейчас в режиме беспрецедентных внешних санкций, когда Президенту в целом доверяют 76,3%, эти цифры, казалось бы, скромнее, но, на мой взгляд, они достаточно высоки, — сказал Сергей Мусиенко. — Объясню почему. В декабре 2021 года, когда мы проводили масштабное исследование перед референдумом «Беларусь. Мнение о будущем», было опрошено более 10 тыс. человек. Тогда высказывались в целом о доверии правительству 59,8% и недоверие высказывали 17,8% респондентов. Заметьте, недоверие тогда и сейчас отличается на 1,6%, хоть и уменьшилось, но существенное отличие в затруднившихся ответить: тогда было 22,4%, а сейчас 10,7%. Как видите, мы наблюдаем позитивную динамику роста доверия населения правительству Беларуси за счет уменьшения доли затрудняющихся с ответом при примерном сохранении (с небольшим уменьшением) доли недоверяющих».

Прибавка в более чем 10% впечатляет, продолжил руководитель Аналитического центра EcooM. «И это за полгода ужесточения санкций и при внешнем давлении, которое заставляет принимать быстрые и точные решения. Профессиональный подход правительство демонстрирует и в информационном пространстве: взвешено и минимум самопиара, а больше конкретных результатов. Это приносит свой результат, который оценивают люди», — отметил он.

Потяжелели ли у нас коммунальные счета? — задался вопросом Сергей Мусиенко. Нет. А вот на Западе ситуация совсем иная.

«Согласно данным Le Figaro о результатах торгов на бирже EEX, стоимость фьючерса на 2023 год достигла оптовой цены в 1130 евро за МВт.ч. Притом на 2022-й стоимость электроэнергии во Франции составляла всего 85 евро за МВт.ч. В Берлине месячный проездной стоит 86 евро, а разовая поездка 3 евро. Со стоимостью нашей поездки сравните сами. Уверен, что эти цифры тоже в копилку рейтинга правительства и Президента, — подчеркнул руководитель Аналитического центра EcooM. — В 2017 году 58% избирателей Швейцарии проголосовали за запрет строительства новых атомных электростанций в стране. Глава «Зеленой партии» Швейцарии назвала результаты референдума историческим моментом: отныне страна будет полагаться на энергию солнца, воды и ветра. АЭС «Бецнау-1», работающая на водо-водяном ядерном реакторе, использующем в качестве замедлителя и теплоносителя обычную воду (что не очень экологично и неэффективно), работает с 1969 года и ее первый блок является самым старым действующим коммерческим атомным энергоблоком в мире. И без охлаждающих башен излишек тепла выплескивается в реку Аре. Благодаря чему температура в реке достигла 24 градусов в районе Берна — можно и рыбу скоро в ней варить. Так как в настоящий момент Швейцария переживает первый всемирный энергетический кризис и Европа в его эпицентре, а уровень неуверенности в поставках электроэнергии беспрецедентный, конечно, в таких условиях, даже такие атомные станции в Швейцарии продолжают работать. А 28 августа Комитет швейцарских парламентариев и представителей экономики запустил петицию с требованием отменить запрет на строительство атомных станций в стране, чтобы избежать дефицита электроэнергии под лозунгом «Разрешена любая форма производства электроэнергии, благоприятная для климата».

Оценку работе белорусского правительства дают сами граждане. «Наш народ, видя повышение пенсий, вовремя выплаченные зарплаты и многое другое, понимает и реагирует на рейтинг правительства по-своему — ростом доверия, — констатировал Сергей Мусиенко. — Предприниматели тоже реагируют. Например, одно из старейших и крупнейших наших предприятий Витебщины по выращиванию лекарственных трав активно выходит на рынки России и Казахстана со своим сырьем и готовыми фиточаями. Сейчас даже обсуждается возможность запуска сети традиционных заведений типа белорусская «Корчма» на основе их продукции. Прорабатывается вопрос и мобильных банных жилых блоков. Есть понимание, что зимой вдоль границ с ЕС эти заведения будут пользоваться повышенным спросом».

Еще один вопрос социсследования: «В какой степени вы доверяете армии?» «В целом доверяю» — так ответили 72,3% белорусов, «В целом не доверяю» — 12,6%, затруднились ответить 15,1%.

«Армии сейчас доверяют в целом 72,3% белорусов. В феврале 2021 года было 69,2%, когда Аналитический центр ЕсооМ проводил большое исследование в преддверии VI Всебелорусского народного собрания. В декабре 2021 года, когда мы проводили тоже масштабное исследование перед референдумом, высказали в целом доверие армии 70,6% и недоверие — 11,8% респондентов. Как видите, мы наблюдаем позитивную динамику роста доверия к Вооруженным Силам страны, — рассказал Сергей Мусиенко. — Это естественно, на мой взгляд, по многим причинам, особенно в свете происходящего в Украине».

Нельзя не доверять своей армии, есть понимание у населения, что это наша опора и защита, отметил руководитель Аналитического центра EcooM. «Тем более жизнь нам подкидывала в прошедшее время много сюжетов о боеготовности, боеспособности наших Вооруженных Сил, хотя мы не сторона конфликта, как бы нам это ни пытались навязывать. В Украине по три раза на день объявляют, что белорусские Вооруженные Силы вступят на территорию Украины, — продолжил он. — Мы все помним события января 2021 года, когда по приглашению Президента Казахстана очень быстро, мобильно, четко миротворческая рота ССО ВС Беларуси при взаимодействии с ОДКБ была перебазирована в Казахстан, выполнила свою задачу и локализовала конфликт. Ведь была продемонстрирована сила, мощь, организованность нашего самого мобильного подразделения и никаких не было эксцессов в зоне дислокации наших миротворцев. Это все о многом говорит. Мы одними из первых создали силы специальных операций среди стран-соседей, очень большое внимание этому уделял Президент и сейчас наши люди увидели их необходимость и то, что это будущее Вооруженных Сил. И даже специальная военная операция в Украине показывает, что подобные подразделения очень эффективны в современных условиях. Армия — наш защитник. У нас нет серьезных конфликтов на приграничье, это и пограничные войска, и Вооруженные Силы в целом. Мы видим, что у нас есть этот щит. И это высокий патриотизм, выучка, мобилизация. Люди это чувствуют. Это отражение того рейтинга Вооруженных Сил, который повышается».

Социсследование также демонстрирует и рост доверия к правоохранительным органам. Так, в целом доверяют правоохранительным органам 67,5% белорусов, в целом не доверяют — 19,4%, затруднились ответить 13,1% респондентов.

«Правоохранительным органам в декабре 2021 года было выражено в целом доверие 62,5%, высказали недоверие — 17,4% респондентов. Сейчас уровень доверия к правоохранительным органам составляет 67,5%. Это все не происходит само по себе. Правоохранительные органы очень серьезно взялись за патриотическое воспитание молодежи. Открыты 16 военно-патриотических клубов, и они активно работают. Возьмем, к примеру, «Славянский базар в Витебске», как четко сработали правоохранительные органы. Мы можем спокойно днем и ночью гулять по улицам наших городов и у нас даже мысли нет, что нельзя ребенка одного оставить. И это все происходит не за один день или месяц — это длительная история. Тем более масштабные опросы мы проводили и 1,5 года назад, и менее года назад — в декабре 2021 года. И эту динамику мы видим — стабилизация, нормализация отношения к правоохранительным органам. За всем этим стоит каждодневный труд участкового милиционера, сотрудника ГАИ (мы видим ситуацию на дорогах, скорость решения вопросов с ДТП). Конечно, все эти вопросы присутствуют в нашей жизни, но мы их решаем, вы освещаете. Отсюда наблюдается и рост доверия», — констатировал Сергей Мусиенко.

По данным исследования, церкви в целом доверяют около 60% белорусов.

«Вопрос, в какой степени вы доверяете церкви, даже в ответе вызывает определенные трудности. И это видно, по цифрам: в целом доверяют 57,9%, а в целом не доверяют — 31,1% опрошенных. Затруднилось ответить 11%, — рассказал Сергей Мусиенко. — В декабре 2021 года, когда мы проводили масштабное исследование перед референдумом «Беларусь. Мнение о будущем», было опрошено более 10 тыс. человек и задавался тот же вопрос. Тогда высказывались в целом о доверии к церкви 65,5% и недоверие высказывало 17,3% респондентов. Заметьте, не доверие тогда и сейчас отличается практически двукратно, при заметном падении доверия, хоть и не таком чувствительном».

Президент Александр Лукашенко всегда говорил, что видит одну из своих задач в том, чтобы уберечь страну от смуты, — подчеркнул руководитель Аналитического центра EcooM. «Во время посещения на Рождество Минского Свято-Духова кафедрального собора в 2017 году он назвал Белорусскую православную церковь главным идеологом в нашей страны. Мы и в будущем будем опираться на помощь православной церкви и всех конфессий, которые живут в нашей в стране и готовы идти вместе, создавая и защищая наш добрый и уютный дом, — сказал тогда Президент. 18 февраля 2003 года впервые было подписано Соглашение о сотрудничестве между органами пограничной службы и Белорусской православной церковью. Соглашение о сотрудничестве между Республикой Беларусь и БПЦ было подписано 12 июня 2003 года и до сих пор уникально. Поэтому мы все понимаем, что ни один орган власти и управления, ни одна редакция СМИ или журналист страны не помыслят отказать в деятельном содействии церкви», — пояснил он.

Вместе с тем обращает внимание на себя снижение информационной активности в СМИ, дополнил Сергей Мусиенко. «Мы не видим новых, интересных проектов. Например, могла бы быть передача с рассказом о достойных того священниках, монахах, как живших на нашей земли, так и наших современниках. Поверьте, таких людей много. Священниками и монашествующими становятся не потому, что в мирской жизни, в обществе что-то не получилось. Однажды в душе происходит переворот, и когда его осознают, появляются другие ценности. Формирование доверия к церкви — дело наше общее, во имя общественного блага и не имеет целью ущемление в правах каких-либо конфессий или граждан», — констатировал руководитель Аналитического центра EcooМ.

В период с 22 июля по 12 августа 2022 года по заказу БЕЛТА Аналитическим центром ЕсооM проведено социологическое исследование «Социальное мышление под санкционным режимом». Опрошено 1560 респондентов в населенных пунктах всех регионов Беларуси с соблюдением принципа репрезентативности для населения Беларуси от 18 лет по полу, возрасту, занятости, типу населенного пункта и региону проживания респондентов. Статистическая ошибка выборки не превышает 2,5%. Аналитический центр ЕсооМ аккредитован комиссией по опросам общественного мнения при Национальной академии наук Беларуси (свидетельство об аккредитации №000039 от 09.07.2020, продлено с 29.07.2022 года).

БелТА