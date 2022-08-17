Новый военно-исторический мемориал появился в лесном массиве, где в годы Великой Отечественной войны дислоцировался легендарный партизанский лагерь «Большевик». Его бойцы проводили диверсии на железных дорогах и главных автомагистралях, взаимодействовали с подпольщиками и вели агитационно-пропагандистскую работу среди местного населения.

Комплекс можно считать поистине народным проектом. Масштабную реконструкцию здесь начали год назад, тогда же объявили сбор средств. На счет поступали деньги как от частных лиц, так и от трудовых коллективов. Немалую сумму жители Гомельской области собрали на субботниках. Во время республиканского субботника в этом году на месте работали представители власти, молодежных и общественных организаций, государственных ведомств – они помогли очистить местность от сухостоя и ненужной растительности, привели в порядок территорию.

– Именно из Гомеля отправлялись подпольные группы в занятые немцами районы. Здесь формировались партизанские отряды, которые впоследствии действовали по всей территории республики. Гомельская криничка положила начало партизанскому движению Советской Белоруссии, – подчеркнул председатель облисполкома Иван Крупко. – Пусть каждый, кто приходит сюда, напитывается воздухом торжества, справедливости и родниковой правды о беспримерном подвиге и безмерных жертвах нашего народа во имя мира, спокойствия и суверенитета. А мы будем и дальше строить и восстанавливать памятники жертвам фашизма. Уже в этом году приступаем к проектированию работ на мемориальном комплексе узникам Озаричского лагеря смерти в Калинковичском районе.

На месте стоянки героев воссоздали партизанский быт, землянки. Появилась площадка для военных реконструкций. Обновили памятный знак в виде звезды и стелу – чтобы можно было поклониться предкам, отстоявшим нашу свободу. К ним легли цветы от благодарных потомков – губернаторов Гомельской и Брянской областей Ивана Крупко и Александра Богомаза, председателя Гомельского областного Совета депутатов Екатерины Зенкевич, председателя Брянской областной Думы Валентина Суббота, министра ЖКХ Беларуси Андрея Хмеля, членов Совета Республики, депутатов Палаты представителей, молодежных организаций, коллективов предприятий и организаций.

По пути на «Партизанскую криничку» есть еще одно памятное место, где захоронены мирные жители, расстрелянные немецкими оккупантами в годы Великой Отечественной войны. Их обнаружили недавно, во время раскопок в рамках уголовного дела о геноциде белорусского народа. Рядом установлен камень и деревянная каплица в память о жертвах геноцида. Объект стал важным пунктом общего туристического маршрута. Раскопки продолжаются по сей день, гостям «Партизанской кринички» рассказали о ходе работ.

– Нас связывают узы вековых славянских народов, история, духовные ценности, партизанское движение. Наша общая задача – не потерять историческую правду, которую будем передавать из поколения в поколение. Залог этого – сотрудничество нашей области с регионами Беларуси, – отметил в своем выступлении губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Руководство области задумывало сделать мемориальный комплекс туристическим местом. И это получилось – теперь здесь будет интересно и школьникам, и молодежи, и пенсионерам.

Источник: http://gp.by

© Правда Гомель