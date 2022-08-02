Под таким девизом осуществляет свою деятельность Международное благотворительное общественное объединение «София». Сегодня исполнительный директор объединения Сергей Зубович посетил Уваровичский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов, где познакомился с жизнью постояльцев и проверил, как работает подаренное оборудование.

В рамках гуманитарного проекта для ухода за ослабленными пациентами в учреждение были приобретены 4 многофункциональные медицинские кровати, а также оборудование в прачечную: промышленная стиральная машина на 30 кг белья и центрифуга на общую сумму 61845,68 рублей.

К слову, Уваровичскому психоневрологическому дому-интернату для престарелых и инвалидов «София» помогает уже не в первый раз. Хотя, обычно благотворительное объединение реализует не более одного проекта в конкретном социальном учреждении. В 2016-м году с их помощью был оборудован кабинет парикмахера, а также приобретено оборудование для кухни и обеденные столы.

– МБОО «София» реализует свои проекты в Беларуси уже более 20 лет. Мы помогаем тем, кому помощь наиболее нужна, едем туда, где такая необходимость больше, чем в других местах, – отметил Сергей Станиславович.

«Авангард» вместе с директором учреждения Вячеславом Ковальком и Сергеем Зубовичем посмотрели, как работает прачечная с новым оборудованием, а также поинтересовались у постояльцев, понравились ли им новые кровати.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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