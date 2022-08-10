На этом в очередной раз акцентировал внимание председатель райисполкома Анатолий Гапоник в ходе приема граждан по личным вопросам. На прием записались шесть человек, вопросы двух были решены еще до его начала.

В основном обратившихся волновали вопросы благоустройства и наведения порядка на земле. Так, жительница райцентра просила о содействии в удалении аварийного дерева с гражданского кладбища в Буда-Кошелеве. Анатолий Генрикович заверил заявительницу, что до конца текущего месяца данная проблема будет устранена.

Ряд наболевших вопросов к главе района накопился у жителя одного из малонаселенных сельских пунктов. По словам мужчины, он неравнодушен к тому, что происходит на родной земле, особенно страдает от фактов бесхозяйственности. Поэтому его особо волнует пустующий участок земли и судьба расположенного на нем сарая, раньше принадлежавшего хозяйству. Неоднократно он обращался и к представителям местной власти с просьбой разобраться с аварийными деревьями на гражданском кладбище. Но пока полного взаимопонимания так и не достиг. Выслушав заявителя, Анатолий Гапоник отметил, что вопросам благоустройства и наведения порядка на земле уделяется большое внимание. Пустующие участки активно обрабатываются и вовлекаются в севооборот. Что касается конкретной территории, то она передана под инвестпроект, и в скором времени новый хозяин наведет на ней порядок. Не останется без внимания и гражданское кладбище, с которого аварийные деревья будут удаляться по мере возможности.

Подробный алгоритм действий в конкретной ситуации объяснили горожанину, который решил в своей части дома подключить электроотопление. Так как с родственниками, имеющими доли в жилом доме, договорится ему не удалось, проблему придется решать только в судебном порядке.

Ольга МАРЦЕЛЕВА

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