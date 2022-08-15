На 1 августа 2022 года для многодетных семей открыто 116 470 депозитных счетов «Семейный капитал», сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

Из них 82,5 тыс. депозитных счетов на сумму $825 млн и 33,9 тыс. таких счетов на сумму Br799 млн.

На досрочное распоряжение средствами семейного капитала подано 58 533 заявления. Из них на цели улучшения жилищных условий — 50 488, на получение медицинских услуг — 4924, на получение образования — 3119 заявлений, на приобретение товаров для инвалидов — 2.

Принято 55 796 решений о досрочном распоряжении средствами семейного капитала. Больше их принято в Брестской области — 11 650, далее идут Минская — 9554, Гомельская область — 9088, Минск — 7853, Гродненская область — 6526, Могилевская — 5630, Витебская — 5495.

В ведомстве напомнили, что семейный капитал назначается многодетным семьям, в которых родился (усыновлен, удочерен) третий или последующий ребенок.

С 1 января 2022 года его размер составляет Br25 995.

БЕЛТА