Сегодня слова благодарности и поздравления в очередной раз звучали в адрес аграриев РУП «Белопуснефть-Особино», перешагнувших заветную планку в 1000 тонн зерна.

В этот раз в когорту передовиков вошел и представитель молодого поколения. Первым в районе комбайнером-тысячником среди молодежных экипажей стал Андрей Марцелев, который, к слову, в одиночку ведет борьбу за урожай.

Тысяча тонн зерна и на счету экипажа в составе Руслана Мацакова и Алексея Федоренко. Следует отметить, что в уборочной страде в качестве помощника комбайнера Алексей Федоренко участвует впервые. Как признается молодой человек, такой отличный старт его вдохновляет. Ведь это отличная возможность не только принести ощутимую пользу родному сельхозпредприятию, а еще проявить себя с новой стороны и, конечно же, хорошо заработать.

Среди награжденных и уже знакомый нам тракторист-машинист Сергей Минов, перевезший более 2000 тонн зерна.

Свои поздравления героям жатвы прямо на поле адресовали председатель райисполкома Анатолий Гапоник, председатель Гомельской областной организации Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма Михаил Жукевич, а также представители райисполкома, хозяйства, представители профсоюзов и «БРСМ».

Вместе с теплыми словами поздравлений хлеборобам вручили ценные подарки, денежные сертификаты, дипломы, благодарственные письма от председателя Гомельского облисполкома Ивана Крупко и председателя Гомельского областного комитета Белорусского профсоюза работников АПК Александра Навныко.

Не могу не отметить, что с такими темпами, которые задают передовики жатвы, и вторая тысяча тонн у них не за горами. Так держать!

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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