Кражи с объектов АПК продолжаются



В ОАО «Экспериментальная база «Пенчин» 28 июля сторож похитил 30 л дизельного топлива. 30 июля с поля того же хозяйства около п. Красный Свет неработающий житель г.п. Уваровичи укатил рулон соломы весом 300 кг. На следующий день дома у оператора машинного доения названного предприятия обнаружены 14 молочных шлангов, 5 кг комбикорма и 3 л молока, а 31 июля уже у слесаря по месту жительства – 40 кг мочевины и 22 сосковые резины. Еще один работник сельхозпредприятия решил поживиться за счет соседнего хозяйства, но 29 июля был задержан сторожевой охраной ОАО «УваровичиЭлит» в поле около д. Радеево с 15 кг картофеля.

В СУП «Андреевка» 28 июля у одного из механизаторов по месту жительства правоохранители обнаружили 5 л окрашенной солярки и 10 л молока, у второго – 3,8 м молочного шланга, а оператор машинного доения и вовсе позарилась на самую малость – у нее изъяли 1 л молока.

1 августа в ОАО «Рогинь» с МТФ два неработающих местных жителя похитили металлические рельсы.

Похищенное возвращено в хозяйства. РОВД напоминает, что за подобные правонарушения в соответствии со ст. 11.1 КоАП Республики Беларусь предусмотрены штрафы в размере от 2-х базовых величин либо административный арест.

К пенсионерке из Бронницы забрались

две неработающие сельчанки



Женщина лишилась тумбы, телевизора и четырех одеял. Кража произошла еще в феврале-апреле. Как оказалось, две неработающие жительницы Озера-Поймы и Липинич зашли в дом через незапертую дверь. В отношении последних 1 августа возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 УК.

Наворовал на уголовное дело



В период времени с 17 по 23 июня неизвестный разошелся не на шутку: в п. Красный Лужок вырвал входные двери в трех дачных домах и вынес имущества более чем на 800 рублей. Брал все, что попадало под руку, – от банки тушенки до электрообогревателя.

Коноплю уничтожили



27 июля сотрудники милиции обнаружили в 150 м от д. Селец и в Калинино произрастание дикорастущей конопли. Опасное растение весом 30 и 45 кг скосили и закопали.

Подготовила Наталья ЛОГУНОВА