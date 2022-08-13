Механизатор ОАО «Эксбаза «Пенчин»

похитил почти 800 кг зерна

5 августа правоохранители обнаружили по месту жительства сельчанина 18 мешков ячменя и 2 мешка овса. Мужчина пояснил, что зерно насобирал во время уборочной. 780 кг зерна возвращено предприятию. По данному факту проводится проверка.

В этот же день у оператора машинного доения ОАО «Юбилейный-Агро» дома обнаружили 2 л молока, а 6 августа у водителя того же сельхозпредприятия изъяли 60 л ядохимикатов.

7 августа в багажнике личного автомобиля 31-летний житель райцентра перевозил 80 кг пшеницы, принадлежащей КСУП «Кривск».

В Рогини горел жилой дом

Происшествие случилось 6 августа в 15.10. Пожар потушили, но хозяева лишились имущества в кухне. Пострадавших нет. Рассматриваемая версия случившегося – неосторожное обращение с огнем при курении.

РОЧС в очередной раз напоминает гражданам о необходимости быть предельно внимательными и осторожными с огнем и соблюдать правила пожарной безопасности: не курить в квартире, домовладении, а только в специально отведенных для этого местах. Также настоятельно рекомендует в помещении установить автономный пожарный извещатель.

В голове не укладывается

В период с мая по август неизвестный совершил ряд хищений с гражданских кладбищ в Рогини, Дербичах, Высокой Гриве и Никольске. Похитителя интересовали чугунные плиты, металлические ограждения, цепи. По данным фактам РОСК возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК Республики Беларусь.

Подготовила Наталья ЛОГУНОВА