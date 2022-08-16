Хорошая солнечная погода и пора отпусков магнитом притягивают старшее поколение в сельские населенные пункты. Сюда люди преклонного возраста уезжают на дачный сезон для того, чтобы поработать на садовых участках. Также к дедушкам и бабушкам приезжают внуки на каникулы, поэтому количество жителей в деревнях увеличивается вместе с риском возникновения пожаров. В связи с этим в рамках республиканской акции «С заботой о безопасности малой родины!» работники Буда-Кошелевского районного отдела по ЧС провели профилактические мероприятия в сельских населенных пунктах.

Маршрут выбран по пути следования автомагазина, в пунктах остановки которого всегда людно. В очереди за покупками гражданам скучать не пришлось. Спасатели в игровой и обучающей форме напомнили жителям сельских населенных пунктов о действиях на случай возникновения пожара, правила вызова экстренных служб, на плакате «Печка» разобрали основные нарушения при эксплуатации печного отопления, проверили на работоспособность автономный пожарный извещатель. Чтобы правила безопасности запомнились надолго, гражданам вручили буклеты на противопожарную тематику.

А тем, кто не смог оторваться от своего огорода и не вышел за покупками к автолавке, работники МЧС довели информацию о безопасности через громкоговорящее устройство служебного автомобиля. С его помощью спасатели сообщили населению о требованиях, которые необходимо соблюдать при разжигании костров, о недопустимости выжигания сухой растительности и административной ответственности за нарушение этих правил.