Власти России просят 11 августа провести заседание Совета безопасности ООН из-за украинских атак на Запорожскую АЭС в последние дни, сообщил журналистам источник в российском постпредстве при ООН.

По его информации, российская сторона запросила это экстренное заседание на вторую половину дня 11 августа, чтобы обсудить удары Киева по ЗАЭС и их возможные катастрофические последствия.

Другой источник в Совбезе ООН уточнил РИА Новости, что на этом заседании в качестве одного из докладчиков Россия хотела бы видеть гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

Ранее руководитель организации заявлял, что очень обеспокоен этими артобстрелами, так как это «подчеркивает вполне реальную опасность ядерной катастрофы».

Атаки на станцию