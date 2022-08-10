По его информации, российская сторона запросила это экстренное заседание на вторую половину дня 11 августа, чтобы обсудить удары Киева по ЗАЭС и их возможные катастрофические последствия.
Другой источник в Совбезе ООН уточнил РИА Новости, что на этом заседании в качестве одного из докладчиков Россия хотела бы видеть гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.
Ранее руководитель организации заявлял, что очень обеспокоен этими артобстрелами, так как это «подчеркивает вполне реальную опасность ядерной катастрофы».
Атаки на станцию
Власти Энергодара заявили, что в случае повреждения энергоблока могли пострадать сотни тысяч жителей Украины, Европы, а также Азии.
ВСУ уже несколько раз с начала российской спецоперации на Украине предпринимали попытки атаковать территорию ЗАЭС. В результате нескольких артиллерийских обстрелов 5 августа на месте возник пожар, были оборваны две линии электропередачи, необходимые для функционирования энергоблоков. На АЭС была обесточена часть аппаратуры энергоблока №3, снижена вырабатываемая мощность энергоблока №4.
Под охраной ВС России
Запорожская АЭС – крупнейшая атомная станция в Европе. Она производила одну четвертую часть всей электроэнергии на Украине, мощность станции – около 6 тысяч мегаватт. Она состоит из шести энергоблоков.
Атаки на станцию
Войска Украины в ночь на воскресенье ударили из реактивной системы «Ураган» по Запорожской АЭС, осколки ракет упали в 400 метрах от действующего энергоблока. В зоне поражения также оказалась территория хранилища ядерного топлива.
Не обошлось и без жертв – тело одного погибшего было обнаружено около санатория-профилактория электростанции.
Власти Энергодара предупредил, что если повредится энергоблока могут пострадать сотни тысяч украинцев и жителей Европы и Азии.
Под охраной ВС России
Запорожская АЭС – крупнейшая атомная станция в Европе. Она производила одну четвертую часть всей электроэнергии на Украине, мощность станции – около 6 тысяч мегаватт. Она состоит из шести энергоблоков.
В марте 2022 года объект был взят под контроль российскими силами, но управляется станция украинским оператором. Сейчас АЭС работает на 70% от полной мощности.