Отдел ЗАГС Буда-Кошелевского райисполкома традиционно и радушно открывает двери представителям трудовых коллективов для направления поздравлений и пожеланий коллегам, ветеранам труда в связи со знаменательными событиями в их жизни.

В поздравлениях принимают участие представители общественных организаций (профсоюзов, РОО «Белая Русь», «Белорусский союз женщин»), отделы райисполкома, родные и близкие.

Сегодняшний день не стал исключением. Так, 10 августа в отделе записи актов гражданского состояния чествовали ветерана труда Зинаиду Минову с юбилеем. Свои поздравления направил райисполком, Гомельский областной комитет профсоюза работников государственных и других учреждений, Совет ветеранов, первичная профсоюзная организация райисполкома, коллеги. Фольклорный ансамбль «Сябрына» порадовал присутствующих праздничными композициями.

Приглашаем всех желающих для празднования в торжественной обстановке в отдел ЗАГС Буда-Кошелевского райисполкома. Будем рады принять участие в организации и проведении ваших торжеств по случаю чествования родных и коллег.