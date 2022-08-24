Сегодня ветеранский актив нашего района встречал гостей из Светлогорска. В диалоговой площадке «Год исторической памяти», организованной на базе картинной галереи им. Е. Е. Моисеенко, приняли участие ветераны войны и труда и приглашенные эксперты. От лица нашего района с приветственным словом выступили заместитель председателя райисполкома Людмила Кураликова, военный комиссар Буда-Кошелевского и Чечерского районов Владимир Петрусёв. Праздничный тон мероприятию задали выступления народного фольклорного ансамбля «Сястрыцы» районного Дома культуры, а также праздничная программа от наших гостей из Светлогорского района. Подробности читайте в ближайшем выпуске «Авангарда».