Уважаемые работники и ветераны государственной статистики, примите искренние поздравления с профессиональным праздником!

Официальная статистика в сов-ременном мире занимает важное место в жизни государства. Трудно найти область, где она не была бы востребована. Своим повседневным трудом вы обеспечиваете создание информационной базы, необходимой для системы государственного управления, делаете выверенные прогнозы, предоставляете объективную информацию. В процессе получения данных от населения и организаций формируются информационные ресурсы, которые отражают наиболее полную картину нашей жизни.

Ваши профессионализм и ответственность являются гарантом объективности и достоверности статистической информации.

От всей души желаем вам профессиональных высот, крепкого здоровья, благополучия, мира и добра, а также успешной реализации всех намеченных планов.

Председатель районного исполнительного комитета Анатолий ГАПОНИК

Председатель районного Совета депутатов Наталья КИСЕЛЕВА