Традиционно во второе воскресенье августа свой профессиональный праздник отмечают работники строительных организаций.

Сегодня Елена Парфененко, председатель районной организации республиканского общественного объединения «Белорусский союз женщин», поздравила работниц ДРСУ-184, а также вручила подарок дорожному мастеру Наталье Чебурахиной, работающей в организации уже более 30 лет.

Председатель РО РОО «Белая Русь» Татьяна Чечко с профессиональным праздником поздравила Виктора Мильяченко, рабочего по обслуживанию шахтных колодцев КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник».

Юрий ЕЖОВ