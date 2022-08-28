Праздник отмечается ежегодно в одну и ту же дату – 28 августа.

В этот день верующие вспоминают переход Божьей Матери в вечное небесное существование и воссоединение с Богом. По библейским текстам, ангел предупредил её о смерти за три дня. Богородица успела попрощаться со всеми близкими, с навестившими ее путниками и ушла мирной смертью.

На Успение верующие посещают церковную службу. К этому времени заканчивается сбор зерна, поэтому в храмах освящают хлеб. Освятить также можно орехи, мед и фрукты.

Елена ДОРОШКО