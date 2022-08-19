В районе продолжают чествовать лидеров уборочной кампании

Сегодня первыми награды за труд получали аграрии филиала «Морозовичи-Агро» ОАО «Гомельский химический завод». Копилка тысячников хозяйства в этот раз пополнилась комбайнером Сергеем Ермаковым и водителем Сергеем Чураковым.

Председатель райисполкома Анатолий Гапоник, руководство сельхозпредприятия и профсоюзы поблагодарили тружеников за весомый вклад в хлебный каравай района, пожелав новых успехов и достижений.

В этот же день слова благодарности звучали и в адрес николаевских хлеборобов.

Комбайнер Александр Карпов в уборочной страде далеко не новичок, хлеб убирает уже 36-й сезон. А в сельхозотрасли, к слову, трудится 40 лет. Всю свою жизнь он посвятил работе в сельском хозяйстве и смог привить любовь к земле и четырем своим сыновьям. Аграрий признается, что получать заслуженные награды ему вдвойне приятно, так как сегодня вместе с ним чествуют и его сына Дмитрия, который также намолотил более 1000 тонн зерна и входит в тройку лидеров среди молодежных экипажей района.

Поздравить комбайнеров с трудовыми достижениями приехали глава района Анатолий Гапоник, председатель Гомельской областной организации Белорусского профсоюза работников АПК Александр Навныко, руководство сельхозпредприятия и профсоюзные лидеры.

Александр Навныко вручил благодарственное письмо от Гомельского облисполкома и отраслевого профсоюза Александру Карпову за многолетний и добросовестный труд в сельском хозяйстве и поздравил с высокими намолотами.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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