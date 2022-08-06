Церемония награждения финалистов ежегодного республиканского конкурса проходила 12 июля в Минске. Среди основных критериев оценки – объем экспорта на одного рабочего, занятого в процессе производства либо в сфере услуг, географии поставок и физические объемы.

С этими задачами на предприятии сегодня успешно справляются. Не случайно СП «АМИПАК»-ОАО по итогам первого полугодия уже нынешнего года – одно из основных предприятий-экспортеров района. Как удается не только держаться на плаву, но и демонстрировать устойчивый рост экономических показателей, «Авангарду» рассказала управляющий в производстве по делу об экономической несостоятельности Валентина Жукова.

– Доля экспорта на предприятии на сегодняшний день составляет 60%, в 2020-м – 4476 тыс. долларов США, в 2021-м – 7603 тыс. долларов США и за 7 месяцев текущего года – уже 115% к аналогичному периоду 2021-го, – рассказывает Валентина Ивановна. – Если говорить о географии поставок, то 93% нашей продукции идет на экспорт в Россию. Армения, Казахстан, Азербайджан делят остальные 7% в равных долях. Что производим на экспорт? Это пленка ПЭТФ, комбинированный материал – ПЭТФ-полиэтилен для упаковывания пищевых продуктов.

Увеличению доли экспорта предшествовала большая кропотливая работа специалистов: поиск потенциальных партнеров, переговоры в онлайн-формате, приглашение российских партнеров и участие в различных выставках. Словом, не сидели на месте. И в этом году предприятием продолжена работа по наращиванию объемов экспорта. Буквально через три недели в составе белорусской делегации представители предприятия поедут в г. Йошкар-Олу: мероприятие организовало Гомельское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты совместно с ТПП Республики Марий Эл Российской Федерации.

– Надеемся, что визит в этот новый для нас регион окажется плодотворным и мы вернемся домой, подписав контракты с новыми деловыми партнерами. Везем с собой образцы нашей продукции, будем посещать предприятия и вести переговоры. В первой декаде сентября планируем поездку в Ставропольский край. И от этой поездки ожидаем положительных результатов. По сути, экспорт и вывел нас на хорошие показатели в целом, – отмечает Валентина Ивановна. – Сегодня мы зарабатываем реальные деньги. К слову, когда мы входили в процесс санации, у нас общий объем продаж достигал 500 тыс. рублей, сегодня аналогичную цифру составляет только прибыль предприятия. А общий объем продаж за последние два месяца уверенно перешагнул рубеж в 4 млн. рублей. Мы работаем над выпуском конкурентоспособной на внешних рынках продукции, разработкой ее новых видов, модернизацией производственных процессов. Так, планируем приобрести новую бабинорезку большим диаметром. Такое оборудование позволит производить востребованные на рынке упаковочные материалы.

Словом, нужно не сидеть сложа руки в кабинетах: надо ехать, общаться, продвигать свою продукцию – качественную и современную.

Наталья ЛОГУНОВА

Фото Алины Юринской