В учреждениях среднего специального образования сегодня завершается прием документов на бюджетную форму обучения от выпускников 9-х классов. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила заместитель начальника главного управления профессионального образования — начальник управления профессионально-технического и среднего специального образования Министерства образования Александра Петрова.

«Это касается тех абитуриентов, которые поступают на обучение за счет средств бюджета, и тех, кто будет сдавать внутренние вступительные испытания. У абитуриентов, которые поступают на платной основе без вступительных испытаний, документы будут принимать по 14 августа», — рассказала Александра Петрова.

Вступительные испытания у этой категории абитуриентов пройдут с 4 по 8 августа, зачисление завершится 10 августа.

«В учреждениях среднего специального образования сформировался высокий конкурс в первые три дня приемной кампании, которая стартовала 20 июля. Так, уже в первый день до полудня документы в Ляховичский аграрный колледж Барановичского госуниверситета подали более 20 абитуриентов. В этом году руководство колледжа решило сделать акцент на приеме девятиклассников — для них предусмотрено 100 мест. В целом же прием составит 150 человек, как и в прошлом году, в том числе на востребованные экономикой специальности после 9-го класса — ветеринарную медицину и зоотехнию. Первые дни приема документов в филиал БНТУ «Минский государственный архитектурно-строительный колледж» также показали, что есть очень много желающих освоить новую специальность «архитектурный дизайн городской среды»: на 25 бюджетных мест претендовали 40 человек. В колледже в этом году на базе девяти классов набирают желающих получить знания по специальности «санитарно-техническое оборудование зданий и сооружений (производственная деятельность)», — отметила замначальника главного управления.

В этом году на уровне среднего специального образования также открыт набор по новым специальностям: на педагогическое сопровождение набор осуществляют Минский городской педагогический колледж и Волковысский колледж ГрГУ им. Я.Купалы, на обслуживание систем водоподготовки и водоочистки готовить специалистов будет филиал БГТУ «Белорусский государственный колледж промышленности строительных материалов».

«Кроме того, 17 учреждений образования обновили перечень специальностей и открыли новые для себя направления. Содержание новых специальностей разрабатывается с учетом требований организаций — заказчиков кадров. Среди востребованных у абитуриентов — специальности из сферы связи, авиации, а также медицинские, в частности, сестринское дело. Традиционно большие конкурсы наблюдаются и на специальность «дизайн», и в направлениях, связанных с информационными технологиями», — заключила Александра Петрова.

Для получения среднего специального образования в этом году планируется принять более 39 тыс. человек, из них около 26 тыс. — на бюджет. Окончательные результаты приемной кампании станут известны 19 августа.