Шоу-конкурс «Мисс и Мистер БРСМ 2022» проводится в рамках мероприятий по реализации государственной молодежной политики на территории Буда-Кошелевского района и в связи с празднованием Дня народного единства.

Организаторами шоу-конкурса являются районный комитет Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи».

Для участия приглашаются девушки и юноши в возрасте от 16 до 31 года независимо от семейного положения, молодые специалисты, являющиеся членами ОО «БРСМ», имеющие хорошие внешние данные, хорошо поставленную дикцию, коммуникабельные, с чувством юмора.

Заявки на участие в конкурсе (Заявка на участие в шоу-конкурсе) принимаются до 06 сентября 2022 года в печатном или электронном виде по адресу: г.Буда-Кошелево, ул.Комсомольская, 6, тел/факс: 8(02336) 7-67-16, e-mail: brsm.buda@mail.ru с пометкой «Мисс и Мистер БРСМ 2022». К заявлению прилагаются копия паспорта страниц 25, 31-33(прописка, фотография).

Мероприятие проводится 16 сентября 2022 года в 17.30 в районном доме культуры и включает в себя несколько этапов:

1 конкурс – «Визитная карточка» (девушки и юноши рассказывают о себе в прозе или стихах, о своих талантах, интересах, увлечениях или об интересном событии в своей жизни, являя собой пример активной жизненной позиции) продолжительностью до 7 минут. Данный конкурс допускает мультимедиа-сопровождение (условие не является обязательным). Жюри оценивает последовательность и содержание информации, дикцию, оригинальность, умение держаться на сцене и преподнести себя.

2 конкурс – Видеоклип «Я и моя малая Родина» (девушки и юноши демонстрируют любовь к родному краю, свою гражданскую позицию, патриотизм, тем самым пропагандируя любовь к Родине.) Продолжительность до 3 минут.

3 конкурс – «Я за ЗОЖ…» — (девушки и юноши, используя любой спортивный инвентарь, демонстрируют свои спортивные навыки под музыку. При исполнении номера допускается участие до пяти человек). Жюри оценивает навыки владения спортивным инвентарем, креативность исполнения номера, музыкальное сопровождение. Продолжительность до 5 минут.

4 конкурс — «Мое хобби» — (участники представляют на суд жюри увлечения, которыми они занимаются в свободное время). Жюри оценивает демонстрацию увлечения, содержательность подаваемой информации, представленные работы. Продолжительность до 5 минут.

5 конкурс — «Звезда эстрады» — (девушки и юноши демонстрируют свои таланты, умение исполнить песню, танец). Продолжительность до 7 минут. Жюри оценивает стиль одежды, умение держаться на сцене, артистичность, дикцию, вокальные и другие данные, способность к импровизации, содержательность подаваемой информации.

Подведение итогов

Итоги конкурса определяются суммой баллов всех членов жюри за все конкурсы.

Конкурсантам, набравшим наибольшее количество баллов, присваиваются звания «Мисс БРСМ 2022» и «Мистер БРСМ 2022».

По итогам конкурса жюри определяет победителей в номинациях:

— «Мисс и Мистер БРСМ Лидер»,

— «Мисс и Мистер БРСМ Творчество»,

— «Мисс и Мистер БРСМ Оригинальность»,

— «Мисс и Мистер БРСМ Спорт»,

— «Мисс и Мистер БРСМ Креативность».