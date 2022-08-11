В суде по делу о захвате власти допрашивают Романа Протасевича в качестве свидетеля, передает корреспондент БЕЛТА.

Роман Протасевич подтвердил, что знаком с Юрием Зенковичем и Григорием Костусевым. По его словам, он познакомился с Юрием Зенковичем в 2017 или 2018 годах. Их познакомил Дмитрий Щигельский. Знакомство состоялось в городе Минске. Что касается Дмитрия Щигельского, то с ним Роман Протасевич познакомился примерно в 2015 году в Украине.

Роман Протасевич заявил, что ему было известно о планах обвиняемых о захвате власти. Об этом ему сообщил Дмитрий Щигельский, после чего Роман Протасевич был приглашен на Zoom-конференцию. На ней свидетель присутствовал в качестве слушателя. Дмитрий Щигельский подробно рассказывал, что есть выходы на силовиков Беларуси, которые готовы поучаствовать в силовом сценарии.

После этого Роман Протасевич попеременно общался то с Дмитрием Щигельским, то с Юрием Зенковичем. По его словам, он был неким связующим звеном между штабом Светланы Тихановской и предложил ей и ее политическому штабу участвовать в силовом сценарии захвата власти. Она восприняла идею весьма настороженно, думая, что «будет много крови». Ее советник Александр Добровольский воспринял идею скептически, потому что Юрий Зенкович и Дмитрий Щигельский были весьма далеки от силовых структур, а их связи с силовиками вызывали сомнения.

Отмечалось, что если штаб Светланы Тихановской хочет участвовать в силовом сценарии, то необходимо финансирование с их стороны. Для этого предлагалась личная встреча и переговоры. Были разные варианты: Стамбул, Анкара, Киев, Москва. Позже Роман Протасевич узнал о задержании Юрия Зенковича и его сообщников.

Заседание по уголовному делу началось 29 июля. Дело рассматривает Минский областной суд. Сначала оно слушалось в закрытом режиме, затем его продолжили в открытом. По уголовному делу в качестве обвиняемых привлечены пять человек: Юрий Зенкович, Александр Федута, Григорий Костусев, Ольга Голубович и Денис Кравчук.