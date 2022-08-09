X Международный фестиваль хореографического искусства «Сожскi карагод» пройдет в Гомеле 9-11 сентября. Для участников и гостей праздника готовится масса сюрпризов, сообщил журналистам начальник управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского горисполкома Николай Светогор, передает корреспондент БЕЛТА.

Полюбившийся в творческих кругах фестиваль собирает друзей раз в два года. Юбилейный форум должен был состояться в 2020 году, однако пандемия внесла свои коррективы. Теперь же «Сожскi карагод» снова закружит в Гомеле с международным размахом.

По словам Николая Светогора, от коллективов было подано около 50 заявок на участие, 40 из которых одобрены. Ожидается, что фестивальные площадки примут около 650 участников из четырех стран: Беларуси, России, Казахстана и Кыргызстана. Новшество юбилейного форума — конкурсная программа среди любительских коллективов циркового искусства.

Завораживающее действо на сцене подарит государственный фольклорный ансамбль песни и танца «Нохчо» из Чеченской Республики. Одновременно в танце кружат 20 пар. Предусмотрен также сольный концерт ансамбля. Это только один из сюрпризов, которые готовят организаторы. Все карты раскрывать в оргкомитете не хотят — тем интереснее будет наблюдать за происходящим на сцене.

К слову, традиционная площадка для масштабного открытия фестиваля остается неизменной — стадион «Центральный» в Гомеле.

Международный фестиваль хореографического искусства «Сожскi карагод» впервые собрал в юго-восточном регионе танцевальные коллективы из разных стран в 1997 году. Мероприятие направлено на расширение и укрепление межнациональных творческих связей, взаимодействие национальных культур. Учредителями хореографического форума выступают Министерство культуры Беларуси, Гомельские областной и городской исполнительные комитеты.