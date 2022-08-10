В целях привлечения внимания общественности к актуальным проблемам нецелевого использования парковочных мест для инвалидов и контроля доступности стоянок для транспортных средств используемых (управляющих либо перевозящих) инвалидами, в период с 10 по 12 августа 2022 года на территории Буда-Кошелевского района проводятся целенаправленные профилактические мероприятия (акции) по предупреждению и пресечению фактов использования парковочных мест водителями транспортных средств предназначенных для автомобилей, эксплуатирующих водителями-инвалидами (либо их перевозящих), под условным названием «Стоп — парковка».

В соответствии с процессуально-исполнительным кодексом Республики Беларусь об административных правонарушениях, неправомерная стоянка транспортного средства на месте, отведенном для стоянки транспортных средств инвалидов, влечет наложение штрафа в размере двух базовых величин.

ОВД Буда-Кошелевского райисполкома