Гость редакции – председатель районного Молодежного совета, участник первого заседания Молодежного парламента при Национальном собрании Республики Беларусь второго созыва Татьяна Бодрунова.

Важное для молодежи страны мероприятие прошло в начале августа в Минске. 138 наиболее активных представителей каждого района и городов областного подчинения в возрасте от 18 лет до 31 года собрались вместе обсудить основные направления деятельности на ближайшие два года.

– По сути, для каждого из нас наступило время насыщенной, активной, но очень ответственной работы. Каждый из 138 участников парламента представлял свой регион, а значит, и всю его молодежь, – отмечает Татьяна Бодрунова. – Очень рада за Гомельщину, ведь три представителя нашего региона возглавят комиссии Молодежного парламента, а врач-онколог Гомельского областного клинического диспансера Владислав Волчек избран заместителем председателя. Я же вхожу в состав комиссии по вопросам спорта и туризма. Эта тема близка мне. Буду стремиться реализовывать новые идеи и проекты в данном направлении на родине: Буда-Кошелевский район обладает туристической привлекательностью и неповторимой природой. Конечно, не только эти вопросы станут для меня приоритетными. Всем новым, полезным, креативным в процессе деятельности Молодежного парламента, в первую очередь, буду делиться с членами районного Молодежного совета.

Приняв участие в заседании такого уровня, я поняла, что нам, представителям молодого поколения, оказано огромное доверие на государственном уровне. Запомнились слова председателя Совета Республики Национального соб-рания Республики Беларусь Натальи Кочановой о том, что мы будем работать плечом к плечу с действующими парламентариями, которым необходимы наши инициативы и свежие предложения.

Обращаюсь к молодежи Будакошелевщины: если юношам и девушкам интересна тема молодежного парламентского движения в Беларуси, если они хотят быть в курсе всех важных новостей и знать больше о работе молодых парламентариев, подписывайтесь на официальный Телеграм-канал Молодежного совета при Национальном собрании Республики Беларусь.

Наталья ЛОГУНОВА

Фото Алины Юринской