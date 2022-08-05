В Минске проходит первое заседание Молодежного парламента при Национальном собрании Республики Беларусь второго созыва с участием Председателя Совета Республики Натальи Качановой.

Буда-Кошелевский район в столице Беларуси представляет член Молодежного парламента Татьяна Бодрунова.

Следует отметить, что идея молодёжного парламентаризма в Беларуси прорабатывалась давно, а в 2017 году она получила поддержку Президента. В 2020-м году Молодёжный парламент приступил к работе. В первый созыв вошли 70 представителей всех областей страны и Минска в возрасте от 18 до 31 года. Нынешний – второй – созыв собрал вдвое больше участников, а это 138 наиболее активных представителей каждого района и городов областного подчинения. Их задача — донести взгляды молодёжи до парламентариев, а государственную позицию — до сверстников.