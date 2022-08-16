Татьяна Павлюкова, заместитель директора по идеологической работе Буда-Кошелевского лесхоза:

Воспоминания о событиях августа 2020 года до сих пор вызывают очень сильные эмоции. Понять и прочувствовать атмосферу, царившую 16 августа в Минске, мог только участник тех событий. Я до сих пор не могу забыть, как по пути к месту проведения митинга нас пытались провоцировать на ответную агрессию. Но нам удалось с мужеством и честью преодолеть эти испытания.

Все, кто присутствовали на митинге Солидарности: и Президент, и участники из разных уголков Беларуси, – были объединены одной идеей сохранения страны, и это превратило нас в силу, перед которой нет преград. Мы не прогнулись и не продались.

Я чувствовала причастность к архиважному событию в жизни нашей страны. В тот момент, думаю, все участники осознавали, насколько значима для Президента поддержка буквально каждого из нас.

По прошествии двух лет очевидно, что в тот момент мы все сделали правильно. Нам есть что беречь и есть чем гордиться.