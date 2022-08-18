Киев готовит провокацию на Запорожской АЭС во время визита генсека ООН. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Согласно данным ведомства, на 19 августа Киев готовит масштабную провокацию на Запорожской АЭС. Официальный представитель оборонного ведомства России генерал-лейтенант Игорь Конашенков подчеркивает, что ВСУ планируют нанести несколько ударов по станции с огневых позиций, которые располагаются в городе Никополь.

Минобороны РФ считает, что время для провокации выбрано не случайно, ведь в Украину прилетел генсек ООН Антониу Гутерриш, который проведет трехстороннюю встречу с президентами Украины и Турции. В этой связи украинские военные планирую провести обстрел ЗАЭС и обвинить в этом Россию.

БЕЛТА