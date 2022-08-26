В работе совещания принимали участие председатель облисполкома Иван Крупко, председатель областного Совета депутатов Екатерина Зенкевич, директор Республиканского института профессионального образования Валерий Голубовский, член Совета Республики Национального собрания Беларуси Алла Смоляк, педагогическая общественность области, учащиеся. Всего около тысячи человек.



Про ЦТ и выпускников

По итогам проведения централизованного тестирования этого года Гомельщина стала лучшей в стране по количеству стобалльных сертификатов – 43. Наивысшие результаты наш регион достигает с 2020 года.

Еще в копилке области второй результат в республиканском рейтинге заключительного этапа республиканской олимпиады по учебным предметам, 13 медалей на международных предметных олимпиадах по информатике, математике и физике. Практически 60% всех выпускников этого года поступили в учреждения высшего образования республики. Но из них только половина пополнила вузы Гомельщины. В другие страны поехали учиться чуть более 3%, в основном – в Россию. «Наши высшие учебные заведения недорабатывают в рекрутировании абитуриентов. Очевидно, что единицы после окончания столичных и других вузов вернутся на Гомельщину, – отметил губернатор. – Надо проанализировать, почему образованные ребята приняли решение получать образование за границей. У нас много предприятий, организаций и компаний, которые с радостью приняли бы на работу молодых специалистов с глубокими знаниями».

Дорогу и поддержку молодым



В продолжение темы молодых специалистов Иван Крупко подчеркнул: 79% из них остаются в учреждениях образования после обязательного срока отработки. Цифра эта год от года растет: 75% в 2018 году, 78,5% – в 2020.

– Здесь свою роль сыграли многочисленные льготы и преференции, как на государственном уровне, так и предусмотренные коллективными договорами. В тех районах, где серьезно работают над этой задачей, закрепление значительно выше среднеобластного показателя. В Лельчицком он достиг 100%. А вот в Ветковском, Житковичском, Лоевском, Брагинском, Калинковичском, Наровлянском, Октябрьском районах, Центральном и Советском районах Гомеля – ниже 79%. Регионам необходимо взять на контроль эти вопросы. Текучесть кадров в учреждениях образования – серьезный урон качеству обучения и воспитания, – подытожил губернатор.

Реструктуризация питания

Комитет Госконтроля проверил работу комбинатов школьного питания. В ряде случаев выявлены серьезные недостатки: до 100% доходила изношенность технологического и холодильного оборудования, был высокий процент отходов, нарушены санитарные нормы и нормы питания. Вместе с тем в учреждениях, где организовывали обеды школьникам отделы образования райисполкомов, недочетов намного меньше. Поэтому было решено в 16 из 21 районах именно последним поручить организацию питания учащихся. С января 2023 года функции организации питания от комбината школьного питания «Речичанка» перейдут отделу образования Речицкого райисполкома. С 2024 года аналогичную работу проведут в Жлобине, Светлогорске, Мозыре, Гомеле.

Учиться по профилю

Подводя итоги ушедшего учебного года, начальник главного управления образования облисполкома Руслан Смирнов рассказал, что в 2022/2023 нужно увеличить охват учащихся старших классов профильным обучением, развивать педагогические группы, группы аграрной направленности. Особенно в Ветковском, Гомельском, Жлобинском, Лоевском, Лельчицком районе и Гомеле. Только 26% выпускников аграрных классов стали обучаться в учреждениях высшего и среднего специального образования соответствующего профиля. Это лучше, чем в прошлом году, но слишком мало, чтобы удовлетворять запросы области в таких специалистах.

1 сентября в учреждения профессионального образования будет зачислено 8,4 тысячи учащихся. Все учреждения среднего специального образования выполнили контрольные цифры приема, бюджетные места закрыты. Конкурс в этом году был как никогда жестким. В то же время четырем учреждениям продлен прием до 15 сентября. С учетом потребностей социально-экономического комплекса открыта подготовка по квалификациям: стропальщик, машинист котельной. В Гомельском автомеханическом колледже впервые в области осваивается специальность «Технологическая подготовка и наладка станков и манипуляторов с программным управлением» с присвоением квалификации «Техник».

Больше групп для дошколят

Исходя из запросов семьи, с учетом социально-демографической и экономической ситуации активно создается и расширяется сеть разных форм дошкольного образования, подчеркнул Руслан Смирнов. В новом учебном году нужно создать дополнительные места, особенно для детей от 1 года до 3 лет (так как в последнее время они наиболее востребованы), развивать на бесплатной и платной основе такие услуги, как обучение детей на дому, охват программами допобразования.

Остро строит необходимость модернизации и оснащения современным оборудованием дошкольных учреждений. Надворным оборудованием обеспечены только 77% – это четвертый показатель среди областей. Ниже среднеобластной эта цифра в Ветковском, Добрушском, Ельском, Жлобинском, Калинковичском, Лоевском, Мозырском, Наровлянском, Светлогорском и Хойникском районах.

О новом Кодексе об образовании

Сейчас стоит задача привести работу учреждений образования в соответствие с выдвигаемыми требованиями основополагающего закона. Уже приняты решения райисполкомов о ликвидации таких видов учреждений, как учебно-педагогические комплексы, упраздняются ясли-сады. Подготовлены изменения в Уставы учреждений профессионального образования по изменению видов профлицеев и целый ряд других мер.

С начала учебного года будет налажена разъяснительная работа с родителями. Им расскажут об изменениях в типовых учебных планах и программах, о централизованном экзамене, обновленных нормах оценки результатов учебной деятельности учащихся.

Гомельщина богата яркими и талантливыми учителями, директорами и учащимися. Традиционно на педсовете вручили педагогам и их воспитанникам почетные грамоты, благодарности.

gp.by