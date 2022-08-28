Впервые районный праздник был организован в 2017 году. В этот раз в нем участвовали районный Дом культуры и 12 его филиалов.

Конкурсная программа состояла из пяти номинациий: «Лучшая песня» (индивидуальные исполнители, творческие коллективы), «Лучший танец», «Обрядовое действие», «Лучшая работа декоративно-прикладного творчества».

В состав жюри вошли исполняющая обязанности председателя Гусевицкого сельисполкома Светлана Вшола, заместитель директора районного Дома культуры Оксана Елисеенко, заведующая отделом по работе с народными коллективами районного Дома культуры Ирина Куница, заведующая методическим отделом районного Дома культуры Татьяна Синкевич.

Победителями в номинации «Лучший танец» стали: участники народного фольклорного ансамбля бытового танца «Ойра» Уваровичского ГДК (1-е место); Елена Семченко, Пенчинский СДК (2-е место); Марина Епенкова, Коммунаровский ДК (3-е место).

Лучшие в номинации «Обрядовое действие» — народный фольклорный ансамбль «Губичанка», Губичский СДК (1-е место); фольклорный народный коллектив «Бацунские кумушки», Бацунский СДК (2-е место).

В номинации «Лучшая песня» (индивидуальные исполнители) победу одержали: Андрей Батаев, Буда-Кошелевский ЦРДК (1-е место); Ольга Валюшенко, Буда-Кошелевский ЦРДК (1-е место); Владислав Крюков, Кривский СДК (1-е место); Анна Матузко, Гусевицкий СДК (2-е место); Максим Минов, Гусевицкий СДК (3-е место).

Лучшими коллективами в номинации «Лучшая песня» стали: народный фольклорный ансамбль «Сястрыцы», Буда-Кошелевский ЦРДК (1-е место); вокальная АРТ-группа «Астера», Коммунаровский ДК (1-е место); народный творческий коллектив «Навстречу душе», Уваровичский ГДК (2-е место); вокальный ансамбль «Спявай душа», Уваровичский ГДК (3-е место).

В номинации «Лучшая работа декоративно-прикладного творчества» победили: Рогинский ЦНТ (1-е место); Гусевицкий ЦТ (2-е место); Краснознаменский СДК (3-е место).

Юрий Ежов