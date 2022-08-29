В очередной раз слова благодарности за нелегкий и почетный труд на земле звучали в адрес аграриев из ОАО «Экспериментальная база «Пенчин» и СУП «Андреевка». По традиции поздравить хлеборобов с тысячными намолотами приехал глава района Анатолий Гапоник, председатель райкома профсоюза работников АПК Елена Степаненко и руководство сельхозпредприятий.

Первыми награды получали комбайнеры-тысячники из ОАО «Экспериментальная база «Пенчин». В когорту лучших вошел экипаж Владимира Семенова и Юрия Старовойтова. За плечами у комбайнеров большой опыт работы в сельхозотрасли. На время уборочной кампании Юрий Старовойтов с водителей переходит в комбайнеры. В таком составе они трудятся второй сезон и их усилия приносят свои заслуженные плоды. Успеха в уборочной страде достиг и экипаж Александра Максименко и Юрия Елисеенко. И если для старшего комбайнера Александра Моисеенко, который, к слову, на время жатвы приходит на подмогу родному хозяйству из Пенчинской школы, где работает заместителем директора по воспитательной работе, убирать хлеб дело привычное, то Юрий Елисеенко в уборке зерновых новичок. Намолот в 1000 тонн стал для него хорошим началом и стимулом в дальнейшем не останавливаться на достигнутом.

Как водится, в адрес героев жатвы звучали слова благодарности. А хорошим дополнением к ним стали дипломы, денежные сертификаты и подарки от профсоюзной первички.

Сразу тремя экипажами-тысячниками и водителем, перевезшим более 1500 тонн зерна нового урожая, пополнилось число передовиков в СУП «Андреевка». Так, успехов в жатве достигли экипажи Николая Ролдугина и Александра Чернецкого, Николая Ребко и Евгения Лапицкого, Алексея Марченко и Виталия Господарова, а также водитель Василий Медведев. Следует отметить, что каждый из них имеет немалый опыт работы в сельском хозяйстве, на их счету не одна уборочная кампания, поэтому все нюансы и тонкости в уборке хлеба они знают на отлично. А хорошие намолоты – лучшее подтверждение их мастерству и профессионализму.

Свой вклад в уборочную кампанию вносят не только комбайнеры и водители, но и те, кто заботиться об урожае. Работа этих людей не менее ценна и значима, поэтому их заслуги не остаются без внимания профсоюзов. Так, ценным подарком от республиканского комитета Белорусского профессионального союза работников АПК за многолетний и добросовестный труд в отрасли награжден механизатор Геннадий Марченко.

Анатолий Гапоник поблагодарил хлеборобов за труд и достойное завершение уборочной кампании. Он отметил, что почивать на лаврах аграриям некогда и нужно приступать к другим полевым работам. Так что сразу с места поздравления сельские труженики отправились прямо в поля, где их ждут новые и не менее важные задачи.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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