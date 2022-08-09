Хулиганство – один из наиболее распространенных видов преступлений.Наибольшее количество преступлений данного вида совершается в общественных местах на улицах, в объектах общепита, автостоянках и в подъездах.

Согласно статистике, наибольшее их количество приходится на вечернее и ночное время суток.

Одним из основных факторов, располагающих к совершению данного вида преступлений, выступает состояние алкогольного опьянения. Пьяная удаль, желание оскорбить и обидеть окружающих, стремление доминировать над другими путем унижения и причинения физических страданий – все это является первыми шагами на пути к совершению преступления. Воздействие алкоголя, в том числе и наркотиков, лишает человека возможности здраво мыслить. Поэтому избегайте пьяных!

Воздерживайтесь от совместного употребления спиртного с незнакомцами. Возникает логичный вопрос: «Существует ли надежная защита от хулиганов?». Ответ однозначный – «Нет!». Но если придерживаться некоторых рекомендаций, то риск пострадать от их действий можно свести к минимуму.

Во-первых, при встрече с подозрительными личностями постарайтесь побыстрее покинуть опасное место. Если уйти не получилось, сохраняйте спокойствие, будьте внимательны и не говорите лишних слов – любая ваша фраза может спровоцировать нападение. И ни в коем случае не употребляйте выражений, которые могут быть восприняты неоднозначно. Помните, что оскорбление может вызвать чрезмерно жесткую реакцию «обиженного», вплоть до убийства «обидчика».

Если же злоумышленники все-таки решились применить силу в отношении вас – защищайтесь! Наиболее дерзко и уверенно хулиганы действуют, когда осознают беззащитность, слабость и пассивность своей потенциальной жертвы. Поэтому действуйте напористо и решительно – закон на вашей стороне. Но, при этом помните – ни в коем случае нельзя «перегибать палку». По окончании конфликта может возникнуть ситуация, в которой вашим действиям будет дана правовая оценка. Защита должна быть соразмерна нападению, только тогда вы будете правы.

Для самообороны можно использовать как подручные средства (трость, зонтик и т.д.), так и специальные, которые могут быть приобретены любым гражданином без специального разрешения.

В Уголовном кодексе Республики Беларусь дается четкое определение таким понятиям, как «необходимая оборона», «причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление» и «крайняя необходимость». Право на самооборону имеет каждый. Однако если человек умышленно нанес тяжкие телесные повреждения нападавшему, невзирая на то, что в действительности злоумышленник не представлял равнозначной своим повреждениям опасности, это – превышение необходимой обороны, за которое предусмотрена уголовная ответственность.

В случае, если вы стали случайным свидетелем преступления или сами пострадали от действий хулиганов, то как можно скорее сообщите об этом в милицию.

В ряде случаев предметом преступного посягательства стали автомобили, стоящие без присмотра на дворовой территории. Преимущественно данные преступления совершаются в вечернее и ночное время. Недостаточное количество парковочных мест на дворовых территориях, низкая культура водителей, нарушение правил стоянки и пренебрежительное отношение к гражданам – еще одна из причин совершения хулиганств.

Действенным методом профилактики хулиганств, связанных с повреждением автотранспорта, наряду с размещением его на охраняемых стоянках, гаражных массивах, является оборудование дворовых территорий системами видеонаблюдения.

Чтобы Ваш автомобиль не стал предметом преступления, ставьте его на охраняемых стоянках или в гаражных массивах. В случае отсутствия такой возможности, ставьте его только в разрешенных местах, без нарушения правил дорожного движения, чтобы они не мешали проходу граждан и проезду автотранспорта. Потому как не редко случается, что в какой-то мере в том, что произошло с его автомобилем, виновен и сам владелец автомобиля, неправильно припарковавший его на пешеходной дорожке или перекрывший проезд другим автомобилям.

Первый заместитель начальника РОВД Евгений Овчинников напоминает, что согласно Уголовному кодекса Республики Беларусь за совершение хулиганских действий (статья 339 «Хулиганство») предусмотрена ответственность:

по части 1, т.е. за умышленные действия, грубо нарушающие общественный порядок и выражающие явное неуважение к обществу, сопровождающиеся применением насилия или угрозой его применения либо уничтожением или повреждением чужого имущества либо отличающиеся по своему содержанию исключительным цинизмом (хулиганство) — в виде общественных работ, или штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на срок до трех лет;

по части 2, т.е. хулиганство, совершенное повторно, либо группой лиц, либо связанное с сопротивлением лицу, пресекающему хулиганские действия, либо сопряженное с причинением менее тяжкого телесного повреждения (злостное хулиганство), в виде ареста, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на срок от одного года до шести лет;

по части 3, т.е. действия, предусмотренные частями 1 или 2 статьи 339, совершенные с применением оружия, других предметов, используемых в качестве оружия для причинения телесных повреждений, применением взрывчатых веществ, взрывных устройств или предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ, либо совершенные с угрозой их применения, при отсутствии признаков более тяжкого преступления (особо злостное хулиганство) — в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на срок от трех до десяти лет.

Кодекс об административных правонарушениях за мелкое хулиганство (статья 19.1 «Мелкое хулиганство»), то есть оскорбительное приставание к гражданам и другие умышленные действия, нарушающие общественный порядок, деятельность организаций или спокойствие граждан и выражающиеся в явном неуважении к обществу, предусматривает ответственность в виде наложения штрафа в размере от двух до тридцати базовых величин или, общественные работы, или административный арест.