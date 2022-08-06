Быть едиными, развивать сильное и независимое государство, помнить уроки истории. Чему научил белорусов август 2020-го? Своими мнениями по этому поводу делятся наши земляки.

Геннадий Иванов,

заместитель

начальника РОЧС:



– Очень хорошо помню слова нашего Президента в январе нынешнего года во время Послания белорусскому народу и Национальному собранию о том, что в августе 2020-го была предпринята попытка навсегда прервать эволюцию белорусской нации, перечеркнуть наше развитие и отбросить нас назад. К сожалению, эти попытки повторяются и сейчас. Но и в августе 2020-го, и тем более сейчас, во время мирового политического хаоса, мы не поддались на всевозможные вызовы, объединились и противостоим любым нападкам – провокациям, санкциям, информационной войне. Мы продолжаем жить и работать, сеять хлеб и растить детей, оберегать покой наших граждан. Белорусы – мирная, добрая нация, которая чтит и помнит свою историю, преклоняется перед подвигом дедов и прадедов. И это не пустые слова. В этом наша сила.

Отрадно, что и на государственном уровне реализованы важные для всего нашего народа решения – принятие новой редакции Конституции, учреждение Дня народного единства и объявление 2021 года Годом народного единства, а нынешнего – Годом исторической памяти. Все это только еще больше способствует единению и сплоченности белорусского народа.

Евгений Агажельский,

директор гимназии

г. Буда-Кошелево:



– Прошло 2 года с того момента, когда нас, белорусов, в очередной раз испытывали на прочность. Несмотря на все сложности, мы выстояли и смогли понять, что такие ценности, как суверенитет и независимость, очень важны для страны. Они не даются просто так, их нужно отстаивать, завоевывать и защищать. 2020 год не просто сделал наш народ более зрелым, но и заставил вспомнить уроки истории. Ведь позабывшие прошлое рискуют совершить ошибки, которые могут обойтись дорогой ценой. Считаю, что сегодня очень важно доносить и прививать это понимание молодому поколению. И то, что нынешний год объявлен Годом исторической памяти – актуально и своевременно. Он проходит под знаком сохранения героического наследия и правды обо всех периодах жизни белорусского народа. Переписывать историю недопустимо, без нее нет будущего. Именно поэтому так важно укреплять в системе современного образования и воспитания героико-патриотическую составляющую.

В 2020 году большинство из нас сделали правильный выбор, отдав свой голос за мирную, спокойную и независимую Беларусь, ставшую для нас надежным тылом. Несмотря на все перипетии и нападки, Беларусь сохранила духовные и нравственные ценности, национальную культуру и самобытность. Сегодня каждый из нас вправе определять политику нашего государства и пути, по которым ему предстоит идти и развиваться. Наш народ живет своим умом и трудом, без оглядки на разного рода нападки западных стран. Уверен, и впредь мы должны поддерживать дальнейшее поступательное развитие нашей страны.

Наталья ЛОГУНОВА, Ольга МАРЦЕЛЕВА

Фото Алины Юринской, из архива редакции