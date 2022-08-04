В Гомельской области открыли четыре детские комнаты для семей мигрантов из Украины. Об этом сообщил БЕЛТА начальник организационно-кадрового отдела Гомельской областной организации Белорусского Красного Креста Артем Карпенко.

Детские комнаты открыты в Новобелицком районе Гомеля, Мозыре, Калинковичах и Речице. Гомельская областная организация Белорусского Красного Креста нацелена на благополучную адаптацию семей с детьми, которые были вынуждены покинуть свой дом и свою страну.

«В специально оборудованных детских комнатах ребятам предложат интерактивные занятия, просмотр познавательных видеороликов, игры, раскраски и многое другое. Также будут и регулярные тематические занятия. Так, еженедельно в детской комнате организованы творческий, образовательный кружки и работа детского психолога», — рассказали в областной организации.

Региональная организация Белорусского Красного Креста с первых дней протянула руку помощи вынужденным переселенцам из Украины. Волонтеры круглосуточно дежурили на приграничье, встречая и обогревая прибывших на территорию Гомельской области. Помощь была оказана всем, кто в ней нуждался.