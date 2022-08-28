5 вопросов на эту тему главному ветеринарному врачу района Михаилу Поплавскому.

– Михаил Владимирович, содержание продуктивных домашних животных (коров, свиней, овец и т.д.) в личных подсобных хозяйствах – не редкость. Определены ли правила содержания животных и какими нормативными документами они регламентированы?

– Все основные ветеринарные и санитарные правила содержания продуктивных животных в личных подсобных хозяйствах прописаны в Постановлении Совета Министров Республики Беларусь №758 от 29 августа 2013 года «Ветеринарные, санитарные и ветеринарно-санитарные правила». Сразу хочу отметить, что правила являются обязательными для соблюдения гражданами.

– На что необходимо обратить внимание владельцев домашней живности?

– В первую очередь, территория личных подсобных хозяйств граждан должна быть огорожена в целях недопущения проникновения диких животных, а выгульные площадки – огорожены и оборудованы для раздельного содержания каждого вида продуктивных животных. Кроме того, она должна содержаться в чистоте, также должно быть оборудовано место для мойки и дезинфекции рук, оснащенное средствами личной гигиены. Помещения для содержания животных необходимо регулярно очищать от навоза и других загрязнений, а кормушки и поилки – очищать, мыть и дезинфицировать. Навоз необходимо убирать и складировать на специально отведенных площадках для его биотермического обеззараживания. В качестве подстилочного материала могут использоваться опилки, древесные стружки, солома и другое. Запрещается применение заплесневелой и мерзлой подстилки.

Что касается кормов, кормовых добавок и воды, они также должны соответствовать санитарным требованиям. Владельцам животных нужно позаботиться об отсутствии в помещениях мух и предотвратить проникновение грызунов и диких птиц. А укомплектование личных подсобных хозяйств допускается только здоровыми продуктивными животными из других личных подсобных хозяйств граждан, сельскохозяйственных организаций и регионов, в которых отсутствуют заразные болезни таких животных.

– К чему приводит неправильное содержание животных и какая ответственность пре-дусмотрена за это?

– Довольно часто животные заболевают вирусными и бактериальными инфекциями. Они отказываются от корма, температурят, неадекватно себя ведут. В таких случаях гражданам необходимо незамедлительно известить об этом районную ветеринарную станцию, о чем четко прописано в ветеринарно-санитарных правилах.

Ветеринарная служба, выехав на вызов, в каждом отдельном случае выносит владельцу предписание с указанием мероприятий и сроков их выполнения. Если гражданин не исполнил все рекомендации ветслужбы вовремя, то дело передается в суд, а в случае выявления повторных нарушений – на административную комиссию.

– Помимо правильного содержания животных, какие дополнительные меры необходимо принимать, чтобы они не заболели?

– Немаловажную роль в данном случае играет своевременное проведение таких ветеринарных мероприятий, как обработка против гельминтов, вакцинация, витаминизация и др. За этими процессами должны следить владельцы домашних животных.

– Куда обращаться владельцам животных?

– Получить консультацию, вызвать ветврача и приобрести необходимые ветпрепараты для животных можно в участковой ветлечебнице, расположенной по адресу: г. Буда-Кошелево, ул. Корчагина, 20. Контактный тел. 4-30-06. Режим работы: с 8.00 до 17.00, перерыв – с 13.00 до 14.00, суббота и воскресенье – выходные дни.

Наталья ЛОГУНОВА

Фото Ольги Черняковой