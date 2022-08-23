У всего есть свой срок службы и у них тоже. Школьные учебники в новом учебном году будут отличаться от прошлого.

Они не просто перепечатываются, но и обязательно совершенствуются. Тотальное обновление содержания шло несколько лет. В измененном виде предстали 217 учебников. В этом году также есть нововведения. По просьбам родителей, учеников и педагогов некоторые пособия совершенствуются, другие – упрощаются и сокращаются.

Приоритет современным технологиям. По запросам учащихся, во многие учебники добавлены QR-коды. Благодаря ним, школьники могут получить дополнительную информацию.

ОНТ