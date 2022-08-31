Сегодня на базе картинной галереи имени Е.Е. Моисеенко собрались те, кто состоит в резерве руководящих кадров и в перспективном кадровом резерве, а также участники проекта «Школа молодого руководителя», чтобы поговорить о том, каким должен быть современный руководитель.

Мероприятие провели председатель районного Совета депутатов Наталья Киселева и начальник отдела организационно-кадровой работы райисполкома Артем Гришай. А прошло оно в формате открытого диалога, где каждый желающий мог задать интересующие вопросы и высказаться по поднятым темам.

Опытом работы на руководящих должностях, формулой профессионального развития и карьерного роста, а также представлениями об имидже современного руководителя с участниками встречи поделились управляющий в производстве по делу об экономической несостоятельности Белорусско-нидерландского СП «АМИПАК»-ОАО Валентина Жукова, председатель райкома профсоюза работников АПК Елена Степаненко, директор начальной школы г. Буда-Кошелево, председатель РО РОО «Белая Русь» Татьяна Чечко, заведующий кадровым сектором Буда-Кошелевской ЦРБ Виктория Осипцова. А как формируется эффективный кадровый резерв, рассказал Артем Гришай.

В завершение Дня резервиста директор средней школы №1 райцентра Елена Некрашевич провела с участниками деловую игру «Личностные качества успешного руководителя».

Ольга МАРЦЕЛЕВА

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