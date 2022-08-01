Министр образования Беларуси Андрей Иванец во время августовской конференции педагогических работников Минска рассказал, что Александр Лукашенко 1 сентября проведет урок истории, который будет транслироваться во всех школах и вузах, передает «Минск-Новости».

«1 сентября в этом году – особенный день: вступает в силу новая редакция Кодекса Республики Беларусь об образовании», – напомнил министр.

Он отметил, что с 1 сентября вводится новый модуль социально-гуманитарных дисциплин. Дисциплина «История белорусской государственности» станет обязательной для всех студентов 1-го курса.

«В День знаний Глава государства проведет урок истории «Дорогами будущего», который будет транслироваться для учащихся 10–11-х классов абсолютно всех школ нашей страны, а также для ребят, обучающихся в учреждениях ПТО и ССО, студентов вузов», – рассказал Иванец.

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