Историю двенадцатилетнего минчанина Арсения Пенкрата слушать очень непросто, а рассказывать ещё сложнее. Ребенок, которому давали мизерные шансы на жизнь, родился весом 850 гр., 40 дней провел на аппарате искусственной вентиляции лёгких и зондовом кормлении. Будущее малыша было очень туманным. Он не будет слышать, видеть, ходить и понимать. Так маму готовили к глубокой инвалидности ребенка. Сейчас Арсению 12 лет, он имеет диагноз ДЦП, множество сопутствующих заболеваний, но он видит, слышит, понимает обращенную речь, может выразить свои эмоции и желания. Мама говорит, что сын ходить не сможет, но большинство прогнозов всё же не сбылось.

Татьяна Михайловна Пенкрат обратилась в Центр помощи «Вера». Арсений резко вырос, у мальчика развивается сколиоз, а коляска, которой он пользовался, стала мала и неудобна. Ребенку необходим новый специализированный транспорт – модель инвалидной кресло-коляски «Hoggi», стоимостью 17236 бел.рублей.

«Когда проснулась, сказали, что родился мальчик»

Беременность Татьяны нельзя назвать лёгкой. Сначала будущую маму мучил сильнейших токсикоз, а в 16 недель случился приступ аппендицита. Женщину доставили в больницу и решили делать операцию.

«Операция прошла неплохо. Последующие обследования, узи-скрининги показали, что с ребёнком всё хорошо, анализы пришли в норму. А на 27 неделе я снова почувствовала себя плохо, меня госпитализировали, где наблюдали ещё 2 недели, после чего отпустили домой. В больницу я скоро вернулась с высоким давлением. Помню, как при осмотре в приемном покое врач стала звонить куда-то и требовать срочно готовить операционную. Мне ввели наркоз, а когда проснулась, сказали, что родился мальчик», – рассказывает Татьяна Пенкрат.

Оказалось, что женщина попала в больницу уже в тяжелом состоянии – отказали обе почки. Ситуация критическая – медики спасали жизнь как самой мамы, так и ребёнка. Татьяна ещё две недели провела в реанимации. В тяжёлом состоянии был и малыш. Он родился весом всего 850 граммов, не дышал самостоятельно – шансов, что ребёнок выживет, было немного. Спустя трое суток ребенка перевели в РНПЦ «Мать и дитя», где в течение 40 дней жизнь в нем поддерживали аппаратами, а кормили – с помощью зонда.

«Спустя полтора месяца Арсюшу перевели из реанимации в отделение. Тогда я впервые смогла его увидеть и взять на руки. Когда сын перешел отметку по весу в 2 кг мы смогли вернуться домой», – рассказывает мама.

В скором времени маме с Арсением пришлось вернуться в больницу – у ребенка начала резко расти голова. Добавился ещё один диагноз – гидроцефалия, в шесть месяцев Арсению провели шунтирование. Позже ко всем бедам присоединился судорожный синдром. У ребёнка случалось до 7 эпилептических приступов в день. Они длились на протяжении 8 месяцев, а затем одним днём исчезли.

Пробовали различные методики и делали всё возможное

Пока Арсений был маленький все реабилитации ребенок проходил в РНПЦ «Мать и дитя», а также в белорусских здравницах и реабилитационных центрах в Бресте, Гомеле и Гродно. А когда подрос, родители стали искать варианты лечения и реабилитаций, которые предлагают для таких тяжелых деток за рубежом.

Ближе к 4 годам Арсений отправился в Чехию, попробовал метод альтернативной медицины – Войта-терапию. Такая реабилитация дала результат – ребенок заметно окреп, появилась опора в локтях. Родители понимали, что нужно не останавливаться и искать новые пути.

Позже для Арсения были собраны средства на поездку в Китай. Здесь он сначала проходил комплексную реабилитацию с различными специалистами, а затем был переведен в другую клинику, где прошел три процедуры лечения стволовыми клетками.

«Эффект от лечения был на лицо. Стволовые клетки вводили в три этапа. Уже через пару дней Арсений стал самостоятельно переворачиваться, держать голову и спину, движения стали осознанными. Сын начал развиваться эмоционально и интеллектуально, понимать обращенную речь, появились попытки говорить. Это было для нас настоящим чудом», – вспоминает мама.

Такой скачок в развитии родители продолжали закреплять различными видами реабилитации, занятиями. Возили сына также в Психоневрологический центр Зайцева в Санкт-Петербурге, занимается Арсений и по методике двигательной коррекции Грибовой.

Периодически возникала проблема судорог, а однажды приступ был настолько сильным, что помочь не смогла даже скорая. Мальчика доставили в ближайшую реанимацию. После этого мама отправилась с Арсением в Германию, где специалисты провели детальное обследование и помогли выяснить природу судорог, правильно подобрать противосудорожные препараты. Их Арсений принимает до сих пор и находится в ремиссии.

Мальчик обучается на дому, очень любит рассматривать книги, смотреть мультфильмы, выходить на прогулки. Он может обратиться к маме, звуками и эмоциями попросить что-то, обозначить свое отношение к той или иной ситуации. За это время мама научилась понимать сына, чувствовать его настроение и находить общий язык.

Сейчас Арсений увлекся лошадьми, два раза в неделю социальное такси подвозит мальчика в центр конного спорта в Ратомку, где с ним занимается инструктор. Общение с благородными животными, катание верхом доставляет ребенку массу положительных эмоций.

«Сын резко вырос, нужна специализированная коляска»

Арсению 12 лет, он сейчас в том периоде, когда подросток активно растёт. Мальчику стала мала коляска, которой он пользовался много лет. Нужна новая, соответствующая его росту и с необходимым набором комплектующих.

«Арсений в коляске проводит много времени. Для нас это не только транспорт для прогулок на улице. Это и кресло, в котором он занимается с педагогом, в котором передвигается дома. Ему необходима модель, которая будет оснащена всеми принадлежностями для тяжёлой степени ДЦП: подушка-подголовник, держатели туловища, ремень-жилет, а также стол с регулировкой. Подходящих вариантов для детей постарше не так много, но мы нашли модель, удовлетворяющую наши запросы. Её стоимость очень велика. Ребёнка я воспитываю одна, мне не собрать в одиночку таких денег. Арсений на постоянной основе принимает дорогостоящие противосудорожные препараты, которые я покупаю за собственные средства из-за рубежа. Немалых денег стоят и реабилитации. Поэтому вынуждена просить помощи у неравнодушных людей», – обращается Татьяна Михайловна Пенкрат.

Новая коляска даст возможности Арсению чувствовать себя удобно и уверенно, пользоваться ею дома и на улице. А её конфигурация позволит занимать анатомически правильное положение тела, не даст развиваться сколиозу и другим негативным изменениям опорно-двигательного аппарата.

Центр помощи «Вера» начинает ведение благотворительного сбора и просит неравнодушных людей поддержать Арсения Пенкрата.

Помочь в приобретении для мальчика кресла-коляски инвалидной «Hoggi» с принадлежностями (Bingo Evolution), стоимостью 405500 рос.руб. (17236 бел. руб. по курсу НБ РБ на 02.08.2022), Вы можете, сделав пожертвование на благотворительные реквизиты Центра с указанием назначения платежа – Пенкрат Арсений.

1.Электронный платеж / онлайн пожертвование.

Вы можете помочь при помощи банковской карты (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, Белкарт) внеся онлайн-пожертвование перейдя по ссылке https://c-vera.by/online-pomocsh/

2.Банковский благотворительный счет.

Гродненское областное управление №400 ОАО «АСБ Беларусбанк», г.Гродно, ул. Новооктябрьская 5. УНП 591029371. БИК (SWIFT): AKBBBY2X. Благотворительный счет: BY83 AKBB 3135 0000 0038 9400 0000. Центр помощи Вера.

3.Система «Расчет» (ЕРИП).

Для проведения платежа необходимо выбрать последовательно пункты:

+ Система «Расчет» (ЕРИП)

+ Благотворительность, общественные объединения

+ Помощь детям, взрослым

– ЦЕНТР ПОМОЩИ ВЕРА

– Пожертвования.

Расположение услуги в дереве услуг системы «Расчет» (ЕРИП) в некоторых пунктах оплаты может отличаться от описанного выше. В связи с этим, в случае возникновения проблем с поиском услуги, предлагаем выполнить поиск по УНП: 591029371.

4.SMS-пожертвование.

Если вы являетесь абонентом мобильного оператора life:) или МТС, то вы можете совершить пожертвование, отправив на номер 553 SMS-сообщение (не тарифицируется) вида:

1222 < Фамилия ребенка> <Сумма>

1222 ПРОБЕЛ Пенкрат ПРОБЕЛ сумма

Пример SMS-сообщения: 1222 Пенкрат 1

* В этом случае с вашего счета будет списана только указанная сумма. Пробел между параметрами обязателен! Со счета снимается сумма пожертвования и комиссия. Для абонентов Velcom данная услуга недоступна.

5.USSD-запрос на номер *222*24# для абонентов связи МТС и life:)

Для абонентов оператора связи МТС: набирая номер *222*24# (вызов) Вы жертвуете 2 рубля. После отправки USSD-запроса Вы получите сообщение, в котором Вам необходимо ввести цифру 1 и нажать кнопку “Отправить”.

Для абонентов оператора связи life:) : отправляя USSD-запрос *222*24# (вызов) Вы можете выбрать сумму пожертвования: 1 руб., 2 руб. или 5 руб.

6.Благотворительная линия.

Позвонив с городского номера по телефону 8-902-214-5555, Вы пожертвуете 3 рубля.

7.QR-код.

Откройте Ваше банковское приложение и перейдите к оплате по QR-коду. Отсканируйте QR-код, перейдя по ссылке https://c-vera.by/hochu-pomoch/qr-kod/ и укажите цель пожертвования, укажите сумму пожертвования и подтвердите пожертвование.

Уважаемые благотворители!

Просим Вас перед совершением пожертвования ознакомиться с условиями Договора пожертвования, размещенного на нашем сайте www.c-vera.by. В случае осуществления пожертвования Вы подтверждаете, что ознакомлены с его условиями.

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