Открывают нам историю и достают из недр настоящие сокровища! 15 августа отмечают День археолога. Праздник отмечают несколько стран на постсоветском пространстве. Беларусь среди них.

Профессия это хоть и на слуху, но крайне немногочисленная. Еще меньше тех, кто получает от Академии наук разрешение на земельные работы, во время которых и появляются порой сенсационные находки.

Вместе с учеными трудятся студенты и волонтеры. Лето для них – золотая пора и период открытий. Сейчас раскопки идут в нескольких местах. Недалеко от Минска исследуют городище «Менка». По одной из гипотез, именно здесь находился долетописный Минск. Сегодня в профессиональный праздник археологов к ним присоединятся Совет молодых ученых Академии наук и БРСМ.

ОНТ