25 августа в 18-13 в центр оперативного управления Буда-Кошелевского РОЧС поступило сообщение о пожаре блочного гаража в

г.п. Уваровичи. В результате пожара уничтожена кровля, потолочное перекрытие и имущество внутри гаража. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины пожара – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.

МЧС напоминает о необходимости быть предельно внимательными и осторожными с огнем, не перегружайте электрическую сеть, не пользуйтесь самодельными и неисправными электроприборами, уходя из дома выключайте электроприборы из сети.