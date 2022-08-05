Ежегодно 23 августа в Беларуси отмечается День работников государственной статистики. О нюансах работы специалистов, результат деятельности которых служит основой для принятия управленческих решений, «Авангарду» рассказала начальник отдела статистики Буда-Кошелевского района Главного статистического управления Гомельской области Татьяна Минькова.

– В чем заключается работа специалистов отдела статистики?

– Наш отдел обеспечивает первичный сбор статистических данных предприятий и организаций района и следит за тем, чтобы отчеты представлялись своевременно. Чтобы гарантировать их подачу респондентами в строго установленные сроки, трое специалистов отдела поддерживают с ними регулярные контакты и при необходимости оказывают консультативную помощь. Что касается работы с населением, то у нас в штате есть специалист по обследованию личных подсобных хозяйств в сельской местности, а также два временных работника, которых нанимают для проведения ежеквартального обследования домашних хозяйств для изучения проблем занятости населения.

– Какие сведения находятся в открытом доступе и где можно ознакомиться с информацией?

– Со сводной статистической информацией и аналитикой можно ознакомиться на сайте Национального статистического комитета Республики Беларусь. С определенной периодичностью составляются обзоры, бюллетени, сборники о социально-экономическом положении нашей страны. Для удобства респондентов на портале размещены календарь с указанием сроков представления статотчетности, все необходимые бланки и инструкции по ее составлению. Первичные отчеты, в которых содержится конфиденциальная информация юридических и физических лиц на сайте Белстата не размещается.

– Как осуществляется подача статистических данных?

– На сегодняшний день государственная статотчетность практически в 100% случаев представляется онлайн с использованием электронной цифровой подписи через веб-портал Белстата. Для этих целей разработан удобный модуль с расширенным кругом контролей, который значительно увеличил скорость обработки данных. Если позволяют технические характеристики, отчет можно представить даже со смартфона. Бывают случаи, когда статотчетность сдается на бумажных носителях, но они единичны. Чаще всего это частные предприятия, которые отчитываются раз в год. Но мы активно работаем с респондентами, чтобы обеспечить полный переход к подаче данных онлайн.

Респонденты представляют отчеты по всем видам деятельности, указанным при регистрации в ЕГР (Единый государственный регистр).

– Предусмотрены ли штрафные санкции за несоблюдение сроков подачи статистической отчетности?

– За несвоевременное представление данных грозит административная ответственность вне зависимости от причин. Размер штрафа – от 10 базовых величин – определятся тяжестью нарушения. Конечно, бывают форс-мажорные обстоятельства, например, эпидемия. В исключительных случаях с условием предварительного уведомления со стороны респондента Белстат может дать время для подготовки отчета, пока идет обработка данных в Главном статистическом управлении Гомельской области.

– Каким образом проводится обследование домашних хозяйств и какую информацию следует учесть населению?

– Каждый месяц наш специалист выборочно посещает домашние хозяйства для сбора статистических данных об уровне жизни населения и ведении личного подсобного хозяйства. В связи с естественным движением населения информация постоянно нуждается в обновлении. В настоящий момент обследуется Губичский сельсовет. Данные собираются с учетом определенных параметров в письменном и устном виде. Специалист отправляет их в Главное статистическое управление Гомельской области для обработки и подготовки сводных отчетов для определенных инстанций.

Обследование домашних хозяйств по вопросам занятости населения проводится ежеквартально. С 22 по 31 августа текущего года два наших специалиста выборочным путем посетят 50 адресов в Буда-Кошелеве и 40 – в Кошелевском сельсовете. Обследованию подлежат только лица от 15 до 74 лет. Мы не знаем, кто там проживает, у нас есть только адрес. Специалист вносит сведения в планшет со слов опрашиваемых, постоянно проживающих в этом домовладении. Мы собираем только общие данные о занятости людей. Вся информация кодируется. Кстати, у наших специалистов есть удостоверения, подтверждающие право на осуществление подобных обследований.

Хочу обратить внимание, что личные данные об уровне жизни, ведении подсобного хозяйства и занятости, полученные в ходе обследования, строго конфиденциальны, не публикуются в открытом доступе и не подлежат передаче в другие службы. Информация передается Главным статистическим управлением Гомельской области определенному кругу инстанций только в сводном виде по секретной почте.

Анна ЛИТАШ

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